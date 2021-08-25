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Для вступления Украины в НАТО нужен контроль над всей территорией – президент Эстонии

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2021, 11:12
Для вступления Украины в НАТО нужен контроль над всей территорией – президент Эстонии - Фото
Керсти Кальюлайд (Фото: flickr.com/eu2017ee)

Для вступления Украины в НАТО нужен поворот истории – освобождение временно оккупированных территорий. Такое мнение в интервью Европейской правде высказала президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

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По ее словам, Эстония поддерживает план действий по членству в НАТО для Украины и ее сближение с Альянсом. "Но неясно, когда это станет возможным, сначала нужно дождаться поворота истории", – сказала Кальюлайд.

На уточняющий вопрос, является ли восстановление контроля на всей территории Украины предусловием для вступления в НАТО, она ответила: "Абсолютно. Нужно решение (конфликта, – ред.). Надеюсь, через переговоры. Рано или поздно".   

В этом же интервью президент Эстонии сказала, что Украине, Грузии и Молдове может потребоваться 20 лет работы для вступления в ЕС.

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Марк Сировой
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нато Керсти Кальюлайд деоккупация ПДЧ
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