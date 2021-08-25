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Украине понадобится 20 лет работы для членства в ЕС – президент Эстонии

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2021, 10:52
Украине понадобится 20 лет работы для членства в ЕС – президент Эстонии - Фото
Керсти Кальюлайд (Фото: ЕРА)

Украина, Грузия и Молдова не выполняют критерии членства в Евросоюзе, и странам может понадобиться 20 лет, чтобы вступить в ЕС. Такой прогноз озвучила президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью Европейской правде.

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"Вступление в ЕС имеет кучу условий. И, откровенно, ни одно из ваших государств (претендующих на членство: Украина, Грузия и Молдова, – ред.) не выполняет критерии членства", – сказала Кальюлайд.

По ее словам, странам понадобится с 20 лет, чтобы дойти до готовности стать членами Евросоюза. Она также подчеркнула, что у всех трех стран есть проблемы с судами.

Президент Эстонии считает, что нужен "промежуточный этап", который поможет Украине, Грузии и Молдове. При этом она отметила, что является сторонницей расширения ЕС, и хотела бы, чтобы Евросоюз был "смелее" в этом вопросе.

"Нужно какое-то решение насчет восточных партнеров: или мы предлагаем им полноценное членство, или создаем новый формат для трех государств, у которых есть амбиции (вступить в ЕС, – ред.)", – сказала Кальюлайд.

Также она заявила, что Эстония поддерживает ПДЧ и сближение Украины с НАТО, но неясно, когда это станет возможным.

  • 14 июня в Брюсселе состоялся саммит НАТО. Страны-члены Альянса подтвердили решение Бухарестского саммита 2008 года: Украина станет членом НАТО через ПДЧ
  • На референдуме украинцы проголосовали бы за вступление в ЕС и НАТО – опрос КМИС.
  • Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявил, что в ЕС нет консенсуса по его дальнейшему расширению, и запуск процедуры членства в ЕС Украины маловероятен в ближайшие годы.

Читайте также: Украина и Грузия станут членами НАТО – заместитель генсека Альянса

Оксана Житнюк
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ЕС евросоюз эстония Керсти Кальюлайд членство
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