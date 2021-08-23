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Вице-президент Еврокомиссии: Запуск вступления Украины в ЕС в ближайшие годы маловероятен

Цей матеріал також доступний українською
23.08.2021, 10:35
Вице-президент Еврокомиссии: Запуск вступления Украины в ЕС в ближайшие годы маловероятен - Фото
Валдис Домбровскис (фото - ЕРА)

В Европейском союзе нет консенсуса по его дальнейшему расширению, запуск процедуры членства в ЕС Украины маловероятен в ближайшие годы. Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис в интервью РБК-Украина.

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"Сейчас нет консенсуса по дальнейшему расширению ЕС. Это касается не только Украины, но и других стран, которые проявляют интерес к вступлению в ЕС. Сейчас такого рода консенсуса действительно нет", – заявил Домбровскис.

По его словам, с учетом политической ситуации в ЕС, того, как проходят вопросы по расширению, в ближайшие годы маловероятен запуск процедуры членства в ЕС Украины.

Домбровскис подчеркнул, что вступление в ЕС – прежде всего политический вопрос, который должен быть единогласно поддержан всеми странами-членами. Он отметил, что вопрос о вступлении Украины в ЕС нужно сохранять в повестке дня, но в краткосрочной перспективе концентрироваться на максимальном использовании возможностей, которые дает Соглашение об ассоциации.

Домбровскис добавил, что принципиальных препятствий для вступления Украины в ЕС нет, и к вопросу можно будет вернуться, когда изменится политический консенсус.

Денис Юдин
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вступление в ЕС евросоюз Валдис Домбровскис
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