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Мировые лидеры мнений, политики и эксперты: трансляция форума YES Brainstorming в Киеве видео

Цей матеріал також доступний українською
10.09.2021, 08:45
Картинка: пресс-служба YES
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Сегодня и завтра, 10-11 сентября, в Киеве состоится YES Brainstorming – экспертные панельные дискуссии по мировым и региональным вопросам с участием чиновников, политиков, мыслителей, журналистов и других. Мероприятие "После COVID = перед катастрофой? Шаги к выживанию" организовано Ялтинской европейской стратегией и Фондом Виктора Пинчука

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Ожидается, что в Киев приедут участники из более 20 стран мира.

10 сентября состоится обсуждение новых глобальных вызовов и путей выживания человечества. Модератором будет ведущий программы HARDtalk на BBC World Стивен Сак. Участники поговорят о функционировании международных союзов, эволюции политики мировых держав, изменениях климата, искусственном интеллекте и компаниях-техногигантах.

Спикеры первого дня:

Майк Бернерс-Ли, директор Small World Consulting;
Карл Бильдт, министр иностранных дел Швеции (2006-2014), премьер Швеции (1991-1994);
Джон Болтон, советник по нацбезопасности США (2018-2019), посол США в ООН (2005-2006);
Рутгер Брегман, историк, писатель, De Correspondent;
Маша Гессен, журналист, автор The New Yorker;
Фарид Закария, ведущий СNN;
Чарльз Купчан, профессор Джорджтаунского университета;
Кэти О'Нил, основательница ORCAA;
Нил Фергюсон, старший научный сотрудник Института Гувера, Стэнфордский университет;
Рана Форухар, ассоциированная редактор Financial Times, глобальный экономический аналитик CNN, автор книг;
Линда Юэ, адъюнкт-профессор экономики LSE, научный сотрудник экономики Оксфордского университета.

В фокусе второго дня YES Brainstorming, – вызовы и перспективы Украины в европейском и глобальном контекстах. Обсуждение затронет: энергобезопасность, верховенство права, противодействие коррупции, место Украины в глобальной экономике и ее европерспективы, теракты 11 сентября 2001 года и их последствия, перспективы международного сотрудничества для преодоления глобальных угроз и другое.

Спикеры второго дня:

Дарон Аджемоглу, профессор Массачусетского технологического института;
Елена Белан, главный экономист Dragon Capital;
Юрий Витренко, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины";
Алексей Данилов, секретарь Совета нацбезопасности и обороны;
Андрей Ермак, глава Офиса президента;
Фарид Закария, ведущий СNN;
Вольфганг Ишингер, председатель Мюнхенской конференции по безопасности;
Tарас Утка, заместитель министра экономики – торговый представитель Украины;
Керсти Кальюлайд, прошлый президент Эстонии;
Александр Квасьневский, президент Польши (1995-2005);
Денис Малюська, министр юстиции;
Сергей Плохий, профессор Гарвардского университета;
Владислав Рашкован, заместитель исполнительного директора МВФ;
Дмитрий Разумков, председатель Верховной Рады;
Дэвид Рубенштейн, соучредитель и сопредседатель правления The Carlyle Group;
Стивен Сак, ведущий BBC;
Ольга Стефанишина, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
Джилиан Тетт, главред и председатель редколлегии Financial Times в США;
Нил Фергюсон, старший научный сотрудник Института Гувера, Стэнфордский университет;
Амос Хохштайн, старший советник по энергобезопасности Госдепа США.

Трансляция второго дня появится завтра.

Организаторы описывают событие как "эксклюзивное интерактивное общение между лидерами настоящего и будущего Украины с рядом известных мыслителей мира", то есть участники будут задавать вопросы и вести диалог, что сделает разговор "более насыщенным и менее официальным".

Из-за пандемии коронавируса в зале будет не более 50-70 участников, а традиционная ежегодная встреча YES переносится на 2022 год.

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Евгений Пилипенко
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форум Ялтинская европейская стратегия YES пандемия коронавирус COVID-19
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