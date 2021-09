Сегодня и завтра, 10-11 сентября, в Киеве состоится YES Brainstorming – экспертные панельные дискуссии по мировым и региональным вопросам с участием чиновников, политиков, мыслителей, журналистов и других. Мероприятие "После COVID = перед катастрофой? Шаги к выживанию" организовано Ялтинской европейской стратегией и Фондом Виктора Пинчука.

Ожидается, что в Киев приедут участники из более 20 стран мира.

10 сентября состоится обсуждение новых глобальных вызовов и путей выживания человечества. Модератором будет ведущий программы HARDtalk на BBC World Стивен Сак. Участники поговорят о функционировании международных союзов, эволюции политики мировых держав, изменениях климата, искусственном интеллекте и компаниях-техногигантах.

Спикеры первого дня:

Майк Бернерс-Ли, директор Small World Consulting;

Карл Бильдт, министр иностранных дел Швеции (2006-2014), премьер Швеции (1991-1994);

Джон Болтон, советник по нацбезопасности США (2018-2019), посол США в ООН (2005-2006);

Рутгер Брегман, историк, писатель, De Correspondent;

Маша Гессен, журналист, автор The New Yorker;

Фарид Закария, ведущий СNN;

Чарльз Купчан, профессор Джорджтаунского университета;

Кэти О'Нил, основательница ORCAA;

Нил Фергюсон, старший научный сотрудник Института Гувера, Стэнфордский университет;

Рана Форухар, ассоциированная редактор Financial Times, глобальный экономический аналитик CNN, автор книг;

Линда Юэ, адъюнкт-профессор экономики LSE, научный сотрудник экономики Оксфордского университета.

В фокусе второго дня YES Brainstorming, – вызовы и перспективы Украины в европейском и глобальном контекстах. Обсуждение затронет: энергобезопасность, верховенство права, противодействие коррупции, место Украины в глобальной экономике и ее европерспективы, теракты 11 сентября 2001 года и их последствия, перспективы международного сотрудничества для преодоления глобальных угроз и другое.

Спикеры второго дня:

Дарон Аджемоглу, профессор Массачусетского технологического института;

Елена Белан, главный экономист Dragon Capital;

Юрий Витренко, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины";

Алексей Данилов, секретарь Совета нацбезопасности и обороны;

Андрей Ермак, глава Офиса президента;

Вольфганг Ишингер, председатель Мюнхенской конференции по безопасности;

Tарас Утка, заместитель министра экономики – торговый представитель Украины;

Керсти Кальюлайд, прошлый президент Эстонии;

Александр Квасьневский, президент Польши (1995-2005);

Денис Малюська, министр юстиции;

Сергей Плохий, профессор Гарвардского университета;

Владислав Рашкован, заместитель исполнительного директора МВФ;

Дмитрий Разумков, председатель Верховной Рады;

Дэвид Рубенштейн, соучредитель и сопредседатель правления The Carlyle Group;

Стивен Сак, ведущий BBC;

Ольга Стефанишина, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;

Джилиан Тетт, главред и председатель редколлегии Financial Times в США;

Амос Хохштайн, старший советник по энергобезопасности Госдепа США.

Трансляция второго дня появится завтра.

Организаторы описывают событие как "эксклюзивное интерактивное общение между лидерами настоящего и будущего Украины с рядом известных мыслителей мира", то есть участники будут задавать вопросы и вести диалог, что сделает разговор "более насыщенным и менее официальным".

Из-за пандемии коронавируса в зале будет не более 50-70 участников, а традиционная ежегодная встреча YES переносится на 2022 год.

Евгений Пилипенко

