"Ждут большие дела". Первые слова Байдена на встрече были о Крымской платформе – Кулеба

Президент Владимир Зеленский поднимал вопрос Крыма на всех встречах в Вашингтоне, а президент США Джо Байден на двусторонней встрече с украинской делегацией в первую очередь поприветствовал Украину с успешным саммитом Крымской платформы. Об этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Facebook.

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По словам Кулебы, 1 сентября во время визита Зеленского в США первые слова президента Байдена на двусторонней встрече с участием делегаций были: "Поздравляю с успешным проведением саммита Крымской платформы".

Также глава МИД отметил, что Зеленский поднимал тему Крыма на всех встречах в Вашингтоне.

"Мне тоже удалось обсудить дальнейшие совместные с США шаги для развития Крымской платформы. Нас ждут новые большие дела", – добавил министр.

Также сегодня в украинском МИД сообщили, что генеральный секретарь ООН опубликовал доклад о ситуации с правами человека в оккупированном Крыму.

В докладе говорится о многочисленных фактах пыток, в частности с применением сексуального насилия, о незаконных арестах, произвольных задержаниях, насильственных исчезновениях, нарушениях свободы вероисповедания, выражения и мирных собраний со стороны ФСБ.

В документе сказано грубых нарушениях Россией международного права, незаконных судебных процессах над украинцами и перемещении задержанных из Крыма в РФ. Кроме того, оккупанты нарушают языковые права украинцев и крымскотатарского народа, незаконно призывают крымчан на службу в рядах российской армии и преследуют "уклонистов".

В МИД Украины заявили, что расценивают доклад как "продолжение усилий международного сообщества по деоккупации Крыма, которые нашли свое отражение в декларации участников Крымской платформы".

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Оксана Житнюк

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