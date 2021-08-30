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Зеленский поедет к Байдену со списками пленных и пропавших без вести украинцев – Денисова

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2021, 18:56
Зеленский поедет к Байдену со списками пленных и пропавших без вести украинцев – Денисова - Фото
Людмила Денисова (Фото: пресс-служба НБУ/Facebook)

Президент Владимир Зеленский повезет списки украинских пленных и пропавших без вести в Крыму и на Донбассе в США, где запланирована его встреча с президентом Джо Байденом. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в эфире телеканала Украина 24.

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"Я знаю, что президенту (Зеленскому, – ред.) готовили все эти списки: и пропавших без вести, и заложников, и военнопленных, и политзаключенных. И я знаю, что президент повезет их в США", – сказала омбудсмен.

По словам Денисовой, этот вопрос должен подниматься и обсуждаться во время визита Зеленского в США, где состоится его встреча с американским коллегой Джо Байденом.

"Может и что-то будет очень интересное для всех нас по поводу возвращения и обмена", – добавила омбудсмен.

  • 29 августа стало известно, что встречу Зеленского и Байдена перенесли на 1 сентября. 
  • По данным Министерства иностранных дел, с начала российской оккупации жертвами насильственных исчезновений в Крыму стали минимум 44 человека, судьба 15 из них все еще неизвестна. На оккупированных территориях Донбасса пропавшими без вести считаются 258 человек, в том числе 67 военнослужащих и резервистов.

Читайте также: "Пора внести ясность". Зачем Зеленский едет к Байдену и чего ждать Украине

Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский Людмила Денисова Донбасс Крым пропавшие без вести пленные джо байден
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