Кулеба: Только сейчас Запад начинает понимать, что Украина – не часть "русского мира"

Членство в НАТО будет более реалистичным, если Россия станет "намного слабее", чем сейчас, или "совершит что-то настолько возмутительное", что Запад вынужден будет сделать жест в виде открытия дверей Альянса для Украины. Запад, к тому же, "только сейчас начинает понимать", что Украина – не часть "русского мира", сказал The Independent министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Издание не всегда приводит полные цитаты главы МИД, зачастую передавая его ответы фрагментами и отдельными выражениями.

Как написал автор статьи, "мягко выражающийся Дмитрий Кулеба слишком дипломат, чтобы признать, что он зол на Запад".

Министр заявил изданию, что противодействие евроатлантической интеграции Украины возникло не из-за предполагаемой озабоченности ее реформами или некоей "крайне правой проблемы" в стране, которая, по его словам, "захайпована и раздута", а в первую очередь из-за страха Запада перед Москвой.

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Но при этом, пишет издание, глава МИД "не напрягается" по поводу конечного результата этой истории.

"На наших глазах творится история. Сотни лет Запад жил с пониманием того, что Украина – часть "русского мира", – напомнил Кулеба (которого автор материала описал как "дотошного исследователя истории") и добавил, что "только сейчас Запад начинает понимать", что украинцы все же другие.

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Евгений Пилипенко

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