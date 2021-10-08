Танкист боевиков получил восемь лет тюрьмы. На допросе говорил о командирах из РФ – видео

Суд приговорил к восьми годам тюремного заключения боевика террористической организации ДНР, участвовавшего в обстрелах позиций украинских военнослужащих на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Боевика российской гибридной армии задержали в середине сентября во время попытки пересечь линию разграничения на Донбассе.

В ходе расследования установлено, что задержанный был участником танкового подразделения боевиков, "служил" в батальоне "Дизель" и причастен к обстрелам позиций ВСУ на Донбассе.

Приморский суд Мариуполя признал боевика виновным по статьям о посягательстве на территориальную целостность Украины, участии в террористической организации и деятельности незаконных вооруженных формирований. Его приговорили к восьми годам тюрьмы.

После задержания боевика гибридной армии РФ украинская спецслужба опубликовала видео допроса, в котором он рассказал о россиянах в подразделениях боевиков и массовом употреблении наркотиков. В ряды оккупантов он вступил в 2016 году. Линию разграничения пытался пересечь в надежде начать новую жизнь.

13 сентября 2021 года СБУ в Донецкой области задержала местного жителя, который в 2014-2015 годах воевал против Украины.

20 сентября СБУ заявила, что задержала боевика террористической организации ЛНР, который в 2014 году штурмовал и захватывал здание управления СБУ в Луганской области.

29 сентября сообщалось, что СБУ взяла на Донбассе танкиста боевиков. Он пытался попасть на подконтрольную Украине территорию, чтобы найти работу.

Смотрите также: "Раненых добивал". СБУ показала допрос пойманного в Киеве боевика – видео

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.