"Раненых добивал". СБУ показала допрос пойманного в Киеве боевика – видео

Контрразведка СБУ задержала в Киеве мужчину, который, по данным следствия, был боевиком террористической организации ДНР и в 2014 году занимался "ликвидацией" раненых в бою украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Мужчину задержали в одном из хостелов Киева, куда он приехал из временно оккупированного Крыма.

По данным ведомства, задержанный присоединился к террористам ДНР в 2014 году. В составе разведки боевиков он принимал активное участие в сопротивлении силам АТО.

На опубликованном СБУ видео задержанный рассказал, что был наводчиком у боевиков и "добивал раненых (украинских военнослужащих, – ред.)".

Боевику сообщили о подозрении по статье об участии в террористической организации, он арестован.

13 сентября 2021 года СБУ в Донецкой области задержала местного жителя, который в 2014-2015 годах воевал против Украины.

20 сентября СБУ заявила, что задержала боевика террористической организации ЛНР, который в 2014 году штурмовал и захватывал здание управления СБУ в Луганской области.

29 сентября сообщалось, что СБУ взяла на Донбассе танкиста боевиков. Он пытался попасть на подконтрольную Украине территорию, чтобы найти работу.

Читайте также: На юге взяли пенсионера армии СССР. СБУ пишет – "идейный" агент российской разведки: видео

Елизавета Кумбер

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.