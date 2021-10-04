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"Раненых добивал". СБУ показала допрос пойманного в Киеве боевика – видео

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2021, 16:31
СБУ задержала боевика ДНР в Киеве (Фото: пресс-служба СБУ)

Контрразведка СБУ задержала в Киеве мужчину, который, по данным следствия, был боевиком террористической организации ДНР и в 2014 году занимался "ликвидацией" раненых в бою украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Мужчину задержали в одном из хостелов Киева, куда он приехал из временно оккупированного Крыма.

По данным ведомства, задержанный присоединился к террористам ДНР в 2014 году. В составе разведки боевиков он принимал активное участие в сопротивлении силам АТО.

На опубликованном СБУ видео задержанный рассказал, что был наводчиком у боевиков и "добивал раненых (украинских военнослужащих, – ред.)".

Боевику сообщили о подозрении по статье об участии в террористической организации, он арестован.

  • 13 сентября 2021 года СБУ в Донецкой области задержала местного жителя, который в 2014-2015 годах воевал против Украины.
  • 20 сентября СБУ заявила, что задержала боевика террористической организации ЛНР, который в 2014 году штурмовал и захватывал здание управления СБУ в Луганской области.
  • 29 сентября сообщалось, что СБУ взяла на Донбассе танкиста боевиков. Он пытался попасть на подконтрольную Украине территорию, чтобы найти работу.

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Елизавета Кумбер
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