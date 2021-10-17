ОБСЕ приостановила миссию на Донбассе: оккупанты заблокировали отель с наблюдателями

Мониторинговая миссия ОБСЕ приостановила работу на оккупированных территориях Донбасса из-за протестов оккупантов под штаб-квартирой ОБСЕ в Донецке, начавшихся после задержания боевика террористической организации ЛНР военнослужащими ВСУ. Об этом в комментарии Reuters сообщил глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик.

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В субботу, 16 октября, около 200 человек вышли на организованный оккупантами "митинг" под штаб-квартиру ОБСЕ в захваченном гибридной армией РФ Донецке. Поводом для "протеста" стало задержание боевика террористической организации ЛНР Андрея Косяка военнослужащими ВСУ, когда тот под видом разминирования территорий устроил разведку оставленных украинских позиций в районе Золотого. Во время "митинга" оккупанты заблокировали вход в отель, где находятся наблюдатели ОБСЕ.

"Из соображений безопасности мы приостановили наши операции", – сказал Чевик, добавив, что наблюдатели еще не почувствовали угрозы со стороны "протестующих".

В отчете ОБСЕ от 16 октября сказано, что 15 октября под отелем собралось от 50 до 100 человек – преимущественно молодых мужчин. Некоторые из них держали транспаранты и критиковали деятельность наблюдателей, особенно касательно задержания боевика 13 октября.

По данным ОБСЕ, к вечеру "митингующие" установили под отелем 22 палатки с тепло- и электроснабжением, а также биотуалеты. В течение дня они организовано сменяли друг друга. На следующий день "протест" продолжился.

13 октября 2021-го украинские военные задержали на Донбассе боевика террористической организации ЛНР, который под прикрытием разминирования с повязкой СЦКК осуществлял разведку позиций ВСУ.

СБУ показала видео допроса оккупанта, а также запись с телефона боевика, на которой запечатлен обстрел по украинским позициям.

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Оксана Житнюк

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