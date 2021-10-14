СБУ допросила пойманного на Донбассе боевика. На его телефоне видео обстрела позиций ВСУ

Контрразведка допросила пойманного на Донбассе боевика террористической организации ЛНР, который разведывал украинские позиции под видом разминирования. На его телефоне было видео с обстрелом позиций Вооруженных Сил Украины, сообщает пресс-служба СБУ.

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На допросе боевик рассказал, что является сотрудником Совместного центра координации и контроля (СЦКК). В СБУ говорят, что его заданием было разминирование согласованного участка, где планируется открыть новый пункт пропуска.

Однако он грубо нарушил договоренности – находился на территории, на которую заходить не имел права, и вел разведку оставленных позиций ВСУ, отмечают в спецслужбе. Кроме того, у боевика было оружие, а сотрудникам СЦКК носить его запрещено.

"Меня задержали трое военнослужащих ВСУ. На мне были каска и бронежилет с символикой СЦКК, нарукавник. Также я сдал пистолет ПМ с обоймой, который взял без ведома руководства", – говорит задержанный на видео.

СБУ также показала видео с телефона боевика, на котором запечатлен обстрел по украинским позициям.

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По данным спецслужбы, задержанный – выходец из Алчевска, которого подозревают в умышленном убийстве в 2010 году.

В 2014-м он вступил в бандформирование Брянка СССР, затем входил в минометный взвод боевиков, воевал против украинских сил в Луганской области, обстреливал позиции в Попасной и Золотом, говорят в СБУ.

Задержанному объявили о подозрении в создании незаконных вооруженных формированиях. Максимум ему грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Вчера украинские военные задержали на Донбассе боевика террористической организации ЛНР, который под прикрытием разминирования с повязкой СЦКК осуществлял разведку позиций ВСУ.

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Марк Сировой

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