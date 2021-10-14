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СБУ допросила пойманного на Донбассе боевика. На его телефоне видео обстрела позиций ВСУ видео

Цей матеріал також доступний українською
14.10.2021, 15:34
Допрос пойманного на Донбассе боевика (скриншот видео СБУ)
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Контрразведка допросила пойманного на Донбассе боевика террористической организации ЛНР, который разведывал украинские позиции под видом разминирования. На его телефоне было видео с обстрелом позиций Вооруженных Сил Украины, сообщает пресс-служба СБУ.

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На допросе боевик рассказал, что является сотрудником Совместного центра координации и контроля (СЦКК). В СБУ говорят, что его заданием было разминирование согласованного участка, где планируется открыть новый пункт пропуска.

Однако он грубо нарушил договоренности – находился на территории, на которую заходить не имел права, и вел разведку оставленных позиций ВСУ, отмечают в спецслужбе. Кроме того, у боевика было оружие, а сотрудникам СЦКК носить его запрещено.

"Меня задержали трое военнослужащих ВСУ. На мне были каска и бронежилет с символикой СЦКК, нарукавник. Также я сдал пистолет ПМ с обоймой, который взял без ведома руководства", – говорит задержанный на видео.

СБУ также показала видео с телефона боевика, на котором запечатлен обстрел по украинским позициям.

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СБУ допросила пойманного на Донбассе боевика. На его телефоне видео обстрела позиций ВСУ

По данным спецслужбы, задержанный – выходец из Алчевска, которого подозревают в умышленном убийстве в 2010 году.

В 2014-м он вступил в бандформирование Брянка СССР, затем входил в минометный взвод боевиков, воевал против украинских сил в Луганской области, обстреливал позиции в Попасной и Золотом, говорят в СБУ.

СБУ допросила пойманного на Донбассе боевика. На его телефоне видео обстрела позиций ВСУ

СБУ допросила пойманного на Донбассе боевика. На его телефоне видео обстрела позиций ВСУ

Задержанному объявили о подозрении в создании незаконных вооруженных формированиях. Максимум ему грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Марк Сировой
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