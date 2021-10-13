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СБУ: На Донбассе перехвачен беспилотник РФ "Гранат-1". Он атаковал позиции ВСУ – фото

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2021, 13:08
СБУ: На Донбассе перехвачен беспилотник РФ
Беспилотник ФСБ РФ (Фото - СБУ)

Служба безопасности Украины заявила о разоблачении боевиков террористических организаций ДНР и ЛНР в использовании беспилотников российского производства. Как сообщает пресс-служба СБУ, российские БПЛА оккупанты задействовали в обстрелах позиций украинских военнослужащих на Донбассе.

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По данным СБУ, в ходе расследования идентифицирован вражеский беспилотник, который боевики использовали для обстрела позиций ВСУ. Летательный аппарат перехватили на линии разграничения. Экспертиза подтвердила, что перехваченный летательный аппарат – это боевой беспилотник "Гранат-1", который производят на российском военно-промышленном предприятии.

СБУ: На Донбассе перехвачен беспилотник РФ "Гранат-1". Он атаковал позиции ВСУ – фото

Сообщается, что боевики использовали БПЛА для разведки и корректировки обстрелов позиций украинских военных.

СБУ: На Донбассе перехвачен беспилотник РФ "Гранат-1". Он атаковал позиции ВСУ – фото

Следователи СБУ открыли производства по статьям о теракте и нарушении законов и обычаев войны.

Также сообщается, что на экспертизу отправили еще два беспилотника оккупантов, перехваченных на линии разграничения.

СБУ: На Донбассе перехвачен беспилотник РФ "Гранат-1". Он атаковал позиции ВСУ – фото

Читайте также: Предотвращены диверсии. В Луганской области нашли тайник с противотанковыми минами – СБУ

Оксана Житнюк
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