СБУ: На Донбассе перехвачен беспилотник РФ "Гранат-1". Он атаковал позиции ВСУ – фото

Служба безопасности Украины заявила о разоблачении боевиков террористических организаций ДНР и ЛНР в использовании беспилотников российского производства. Как сообщает пресс-служба СБУ, российские БПЛА оккупанты задействовали в обстрелах позиций украинских военнослужащих на Донбассе.

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По данным СБУ, в ходе расследования идентифицирован вражеский беспилотник, который боевики использовали для обстрела позиций ВСУ. Летательный аппарат перехватили на линии разграничения. Экспертиза подтвердила, что перехваченный летательный аппарат – это боевой беспилотник "Гранат-1", который производят на российском военно-промышленном предприятии.

Сообщается, что боевики использовали БПЛА для разведки и корректировки обстрелов позиций украинских военных.

Следователи СБУ открыли производства по статьям о теракте и нарушении законов и обычаев войны.

Также сообщается, что на экспертизу отправили еще два беспилотника оккупантов, перехваченных на линии разграничения.

5 октября в разведке заявили, что боевики скрыто готовятся к активизации обстрелов на Донбассе.

В отчете ОБСЕ за 8 октября сообщалось, что оккупанты гибридной армии РФ на Донбассе разместили реактивные системы залпового огня "Град", гаубицу и пушку в жилых районах временно оккупированного Луганска и пригорода.

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Оксана Житнюк

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