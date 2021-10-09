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Донбасс. Оккупанты разместили "Грады", гаубицу и пушку в жилых районах – ОБСЕ

Цей матеріал також доступний українською
09.10.2021, 09:20
Донбасс. Оккупанты разместили
Боевики гибридной армии РФ на параде в Донецке (Фото: Александр Ермоченко/ЕРА)

Оккупанты гибридной армии РФ на Донбассе разместили реактивные системы залпового огня "Град", гаубицу и пушку в жилых районах временно оккупированного Луганска и пригорода. Об этом говорится в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ за 8 октября.

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Патрули ОБСЕ зафиксировали в жилом районе временно оккупированного Луганска буксируемую гаубицу Д-30 "Лягушка" 122 мм и противотанковую пушку МТ-12 "Рапира" 100 мм.

Также они обнаружили две системы БМ-21 "Град" 122 мм в жилом районе поселка Катериновка (бывшее Юбилейное), которое находится в 8 км к западу от Луганска.  

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Марк Сировой
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Донбасс боевики град гаубица Луганск Катериновка оккупанты тяжелое вооружение
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