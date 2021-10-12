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Предотвращены диверсии. В Луганской области нашли тайник с противотанковыми минами – СБУ

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2021, 16:56
Предотвращены диверсии. В Луганской области нашли тайник с противотанковыми минами – СБУ - Фото
Фото: СБУ

Служба безопасности заявила об обнаружении в Луганской области тайника с боеприпасами и предотвращении диверсий. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Сотрудники спецслужбы обнаружили в Луганской области тайник с арсеналом военных средств поражения.

Тайник был оборудован в заброшенном здании вблизи автобусной остановки на одной из автотрасс региона.

По оперативным данным, боеприпасы в 2014 году спрятали боевики террористической организации ЛНР для совершения диверсий.

При осмотре тайника правоохранители изъяли: 13 противотанковых мин ТМ-62м, семь выстрелов к ручному противотанковому гранатомету, две противопехотные мины МОН-50 и МОН-100, восемь боевых гранат с запалами, 13 взрывателей к противотанковым минам.

Предотвращены диверсии. В Луганской области нашли тайник с противотанковыми минами – СБУ
  • 1 октября сообщалось об обнаружении в Авдеевке тайника с гранатами, минами и гранатометами, которые могли быть похищены в Крыму.

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Наталия Медведева
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Донбасс сбу луганская область тайник
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