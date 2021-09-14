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СБУ нашла тайник с боеприпасами и взрывчаткой на границе с Беларусью – фото, видео видео

Цей матеріал також доступний українською
14.09.2021, 16:12
Тайник с оружием и взрывчаткой на границе с Беларусью (фото - СБУ)
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Служба безопасности Украины обнаружила тайник с боеприпасами и взрывчаткой на границе с Беларусью. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Реальный тайник сотрудники спецслужбы обнаружили во время антитеррористических учений в Ровенской области – у поселка Бутово на границе с Беларусью.

По данным СБУ, в тайнике были две реактивные противотанковые ракеты РПГ-26, восемь ручных гранат РГД-5 с запалами, 5 кг взрывчатого вещества (предварительно пластит), два магазина к АК-74, 170 патронов калибра 5,45 мм и 7,62 мм.

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Изъятые боеприпасы отправили на экспертизы. Открыто уголовное дело о хранении боеприпасов (ч. 1 ст. 263 УК), правоохранители устанавливают причастных к обустройству тайника и их мотивы.

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Марк Сировой
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