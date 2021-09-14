СБУ нашла беспилотник, который летал над Харьковской областью в конце августа – видео

Служба безопасности Украины нашла беспилотник, который летал над Харьковской областью в конце августа – после Дня независимости. Об этом сообщает управление СБУ в Харьковской области в Facebook.

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По словам начальника облуправления Романа Дудина, СБУ и местный Антитеррористический центр 11 сентября получили информацию о движении беспилотника в приграничной зоне.

Оперативники начали искать место взлета и причастных к запуску, говорит Дудин. По его словам, беспилотником управляли двое граждан Украины. Сейчас СБУ проверяет, причастны ли эти люди к сотрудничеству с иностранными спецслужбами.

28 августа СБУ заявила, что над Харьковской областью летал ударный беспилотник с маркировкой иностранного производства.

СБУ глушила сигналы и не допустила пролета БПЛА над определенной территорией, однако посадить дрон не удалось. После инцидента СБУ начала антитеррористические учения в области.

Марк Сировой

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