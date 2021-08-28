Над Харьковской областью летал ударный беспилотник иностранного производства – СБУ

Над Харьковской областью летал ударный беспилотник с маркировкой иностранного производства. Служба безопасности Украины просит сообщать о подозрительных людях и беспилотниках, говорится в заявлении Харьковского областного управления СБУ в Facebook.

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По данным спецслужбы, ударный беспилотник с маркировкой иностранного производства проводил облет над Харьковским регионом.

В связи с этим событием СБУ просит граждан надлежаще реагировать на законные требования правоохранителей.

Также СБУ просит сообщать о лицах, которые проявляли необоснованный интерес к транспортной инфраструктуре, военным объектам, зданиям органам власти и использовали при этом средства фото–, видеофиксации, беспилотники.

Сообщить об таких случаях можно по телефонам:

057 700 16 61 – управление СБУ в Харьковской области;

057 700 34 50 – телефон доверия СБУ;

102 – Нацполиция;

Другим удобным способом.

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Также вчера СБУ сообщала, что с 27 августа в Харьковской области будут неделю проходить антитеррористические/контрдиверсионные тренировки. Однако на данный момент никаких сообщений о связи учений и обнаружении беспилотника не было.

13 августа СБУ сообщала, что контрразведка взяла двух бывших боевиков в Харьковской и Одесской областях.

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Марк Сировой

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