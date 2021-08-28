Над Харьковской областью летал ударный беспилотник иностранного производства – СБУ
Над Харьковской областью летал ударный беспилотник с маркировкой иностранного производства. Служба безопасности Украины просит сообщать о подозрительных людях и беспилотниках, говорится в заявлении Харьковского областного управления СБУ в Facebook.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По данным спецслужбы, ударный беспилотник с маркировкой иностранного производства проводил облет над Харьковским регионом.
В связи с этим событием СБУ просит граждан надлежаще реагировать на законные требования правоохранителей.
Также СБУ просит сообщать о лицах, которые проявляли необоснованный интерес к транспортной инфраструктуре, военным объектам, зданиям органам власти и использовали при этом средства фото–, видеофиксации, беспилотники.
Сообщить об таких случаях можно по телефонам:
057 700 16 61 – управление СБУ в Харьковской области;
057 700 34 50 – телефон доверия СБУ;
102 – Нацполиция;
Другим удобным способом.
Смотрите также: Взяли в момент передачи данных в Россию. Контрразведка СБУ вломилась к агенту – видео
Также вчера СБУ сообщала, что с 27 августа в Харьковской области будут неделю проходить антитеррористические/контрдиверсионные тренировки. Однако на данный момент никаких сообщений о связи учений и обнаружении беспилотника не было.
- 13 августа СБУ сообщала, что контрразведка взяла двух бывших боевиков в Харьковской и Одесской областях.
Читайте также: Нацеливались на АЭС. Спецслужбы разоблачили и назвали имена агентов ФСБ в Украине – видео
Комментарии