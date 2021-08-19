Служба безопасности Украины разоблачила агентов Федеральной службы безопасности России, которые пытались завербовать сотрудника СБУ и получить информацию о Запорожской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным СБУ, кадровых агентов ФСБ зовут Алексей Демченко и Дмитрий Картавцев.

Правоохранители утверждают, что агенты ФСБ хотели получить информатора из числа сотрудников СБУ в Запорожской области. Их интересовали не только секретные документы СБУ, но и информация о Запорожской атомной электростанции.

В спецслужбе пишут, что россияне пытались завербовать сотрудника СБУ и давили на его отца, которого задержали во время визита в Россию "по личным делам". Однако сотрудник украинской спецслужбы отказался работать с российскими агентами, несмотря на шантаж и угрозы.

16 августа СБУ заявила о задержании контрразведкой очередного агента ГРУ РФ.

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Марк Сировой

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