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Нацеливались на АЭС. Спецслужбы разоблачили и назвали имена агентов ФСБ в Украине – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
19.08.2021, 10:42
Агенты ФСБ в Украине (скриншот видео СБУ)
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Служба безопасности Украины разоблачила агентов Федеральной службы безопасности России, которые пытались завербовать сотрудника СБУ и получить информацию о Запорожской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным СБУ, кадровых агентов ФСБ зовут Алексей Демченко и Дмитрий Картавцев.

Правоохранители утверждают, что агенты ФСБ хотели получить информатора из числа сотрудников СБУ в Запорожской области. Их интересовали не только секретные документы СБУ, но и информация о Запорожской атомной электростанции.

В спецслужбе пишут, что россияне пытались завербовать сотрудника СБУ и давили на его отца, которого задержали во время визита в Россию "по личным делам". Однако сотрудник украинской спецслужбы отказался работать с российскими агентами, несмотря на шантаж и угрозы.

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Марк Сировой
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сбу фсб вербовка АЭС Запорожье спецслужбы агенты
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