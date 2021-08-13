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СБУ: Контрразведка взяла двух бывших боевиков в Харьковской и Одесской областях

Цей матеріал також доступний українською
13.08.2021, 10:18
СБУ: Контрразведка взяла двух бывших боевиков в Харьковской и Одесской областях - Фото
Задержание боевиков (Фото - СБУ)

Служба безопасности Украины заявила о задержании двух бывших боевиков, которые причастны к обстрелам позиций ВСУ на Донбассе. Их "взяли" в Одесской и Харьковской областях, передает пресс-служба СБУ.

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По данным следствия, задержанные "служили" в рядах террористов ЛДНР в 2014-2016 годах. В этот период они активно участвовали в боевых действиях против украинских военнослужащих в районах Донецка, Дебальцево, Широкино и Докучаевска.

Как сообщает СБУ, бывших боевиков задержала контрразведка во время спецоперации в Одесской и Харьковской областях. Им объявили о подозрении по статье об участии в террористической организации.

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Оксана Житнюк
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