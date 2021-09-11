Учения России и Беларуси: непосредственной угрозы вторжения в Украину нет – Наев

Непосредственной угрозы широкомасштабного наступления России из-за совместных российско-беларуских учений пока нет, ситуация отслеживается. Об этом в эфире программы "Свобода слова" Савика Шустера заявил командующий объединенных сил ВСУ Сергей Наев.

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По словам Наева, учения проходят на известном количестве полигонов, Украине известно число задействованных войск.

"В настоящее время непосредственной угрозы, в частности, создания ударных группировок, а также соответствующих подготовительных мероприятий по агрессии в отношении Украины не видно", – заявил Наев.

Наев подчеркнул, что обстановка динамичная и постоянно меняется. Ситуацию отслеживает украинская разведка, а военное руководство, в том числе и он сам, знает, как реагировать.

Также Наев отметил, что общается с командующим оперативного командования вооруженных сил Польши, идет обмен информацией и координация действий.

Вчера, 10 сентября 2021-го в России и Беларуси стартовали совместные масштабные военные учения Запад-2021, которые продлятся до 16 сентября. По официальным данным, на территории Беларуси в учениях примут участие 2500 российских военных, а всего в учениях задействовано до 200 000 военных, около 80 единиц авиации, до 760 единиц боевой техники.

Президент Владимир Зеленский заявил, что верит в возможность полномасштабной войны с Россией. По его мнению, опасность ситуации понимает и президент США Джо Байден.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что ответом на российско-беларуские учения стнут учения Объединенный усилия-2021.

Денис Юдин

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