Залужный не исключает угрозы широкомасштабной агрессии РФ: ВСУ готовят ответ на Запад-2021

В Украине в этом месяце стартуют военные учения Объединенные усилия-2021. Они станут ответом на российско-беларуские учения Запад-2021, которые могут свидетельствовать о планах противника осуществить широкомасштабную агрессию. Об этом сказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время брифинга 10 сентября.

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Он отметил, что ВСУ готовятся адекватно реагировать на возможную широкомасштабную агрессию, которая может быть осуществлена против Украины. По словам Залужного, об этом свидетельствуют стратегические совместные учения РФ и Беларуси, которые уже стартовали.

"Размещение дополнительных сил и средств на границе вдоль государственной границы и на территории Беларуси свидетельствуют о том, что намерения такие, скорее всего, у нашего врага есть", – сказал Залужный.

На фоне этого, по словам главнокомандующего, ВСУ должны адекватно реагировать и совершенствоваться, потому еще в прошлом году был спланирован ряд мероприятий, завершающим этапом которых станут учения Объединенные усилия-2021.

Учения пройдут с 22 по 30 сентября на всех основных военных полигонах, а также в акватории Черного и Азовского морей. Они будут направлены прежде всего на оборону государства.

Объединенные усилия-2021, по словам Залужного, полностью подготовлены по стандартам НАТО. В учениях будут участвовать в том числе и подразделения стран-членов Альянса.

Всего в учениях задействуют до 12 500 военнослужащих, 85 боевых танков, 420 бронемашин, 50 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня, 20 боевых кораблей и 30 единиц авиации.

К Объединенным усилиям присоединятся военнослужащие из США, Великобритании, Швеции, Словакии, Румынии, Грузии, Польши, Литвы, Латвии, Германии, Канады, Молдовы, Иордании, Италии и Венгрии.

10 сентября 2021-го в России и Беларуси стартовали совместные масштабные военные учения Запад-2021, которые продлятся до 16 сентября. По официальным данным, на территории Беларуси в учениях примут участие 2500 российских военных, а всего в учениях задействовано до 200 000 военных, около 80 единиц авиации, до 760 единиц боевой техники.

Сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что верит в возможность полномасштабной войны с Россией. По его мнению, опасность ситуации понимает и президент США Джо Байден.

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Оксана Житнюк

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