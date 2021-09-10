UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Залужный не исключает угрозы широкомасштабной агрессии РФ: ВСУ готовят ответ на Запад-2021

Цей матеріал також доступний українською
10.09.2021, 14:33
Залужный не исключает угрозы широкомасштабной агрессии РФ: ВСУ готовят ответ на Запад-2021 - Фото
Валерий Залужный (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

В Украине в этом месяце стартуют военные учения Объединенные усилия-2021. Они станут ответом на российско-беларуские учения Запад-2021, которые могут свидетельствовать о планах противника осуществить широкомасштабную агрессию. Об этом сказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время брифинга 10 сентября.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он отметил, что ВСУ готовятся адекватно реагировать на возможную широкомасштабную агрессию, которая может быть осуществлена против Украины. По словам Залужного, об этом свидетельствуют стратегические совместные учения РФ и Беларуси, которые уже стартовали.

"Размещение дополнительных сил и средств на границе вдоль государственной границы и на территории Беларуси свидетельствуют о том, что намерения такие, скорее всего, у нашего врага есть", – сказал Залужный.

На фоне этого, по словам главнокомандующего, ВСУ должны адекватно реагировать и совершенствоваться, потому еще в прошлом году был спланирован ряд мероприятий, завершающим этапом которых станут учения Объединенные усилия-2021.

Учения пройдут с 22 по 30 сентября на всех основных военных полигонах, а также в акватории Черного и Азовского морей. Они будут направлены прежде всего на оборону государства.

Объединенные усилия-2021, по словам Залужного, полностью подготовлены по стандартам НАТО. В учениях будут участвовать в том числе и подразделения стран-членов Альянса.

Всего в учениях задействуют до 12 500 военнослужащих, 85 боевых танков, 420 бронемашин, 50 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня, 20 боевых кораблей и 30 единиц авиации.

К Объединенным усилиям присоединятся военнослужащие из США, Великобритании, Швеции, Словакии, Румынии, Грузии, Польши, Литвы, Латвии, Германии, Канады, Молдовы, Иордании, Италии и Венгрии.

  • 10 сентября 2021-го в России и Беларуси стартовали совместные масштабные военные учения Запад-2021, которые продлятся до 16 сентября. По официальным данным, на территории Беларуси в учениях примут участие 2500 российских военных, а всего в учениях задействовано до 200 000 военных, около 80 единиц авиации, до 760 единиц боевой техники.
  • Сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что верит в возможность полномасштабной войны с Россией. По его мнению, опасность ситуации понимает и президент США Джо Байден.

Читайте также: "Учения уже приводили к агрессии". Польша опасается осенних маневров России и Беларуси

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВСУ учения Валерий Залужный запад-2021 Объединенные усилия-2021
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
IT Project Manager
Киев Semantrum
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 