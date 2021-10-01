В Авдеевке обнаружили тайный арсенал с оружием и боеприпасам – Офис генпрокурора
В Авдеевке нашли тайник с гранатами, минами и гранатометами, оружие могло быть похищено в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
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Тайник был обнаружен на территории гаражного кооператива в Авдеевке, Донецкая область. Изъято 60 гранат Ф-1, 36 гранат РГД, более 100 мин, 10 ручных противотанковых гранатометов, установка противотанковой управляемой ракеты и более 14 000 патронов разного калибра.
Тайник обнаружили в ходе проверки после получения информации, что в Донецкой области может присутствовать украденное оружие и боеприпасы, которые находились в Крыму на момент его оккупации.
Происхождение оружия и боеприпасов устанавливается, изъятые образцы направлены на экспертизу. Также следствие устанавливает лиц, причастных к незаконному хранению оружия.
- В конце мая СБУ нашла склад оружия и боеприпасов в центре Киева – в дренажной штольне на Печерске.
- В июне СБУ нашла на Донбассе тайник группы террористов Гиркина.
- В июле СБУ нашла тайник с оружием и боеприпасами в центре Кропивницкого.
- В сентябре тайник с боеприпасами был найден на границе с Беларусью.
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