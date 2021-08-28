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СБУ нашла тайник с оружием и боеприпасами в центре Кропивницкого – фото

Цей матеріал також доступний українською
28.08.2021, 12:37
СБУ нашла тайник с оружием и боеприпасами в центре Кропивницкого – фото - Фото
Тайник с боеприпасами и оружием в центре Кропивницкого (фото - СБУ)

Служба безопасности Украины нашла в центре Кропивницкого тайник с оружием и боеприпасами. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным спецслужбы, тайник с реактивными противотанковыми гранатами и ящиком патронов к автомату Калашникова был обустроен в частном доме на одной из центральных улиц Кропивницкого.

В СБУ пишут, что его сделал представитель местных криминальных кругов, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности за тяжкие преступления.

Во время обысков СБУ изъяла две реактивные противотанковые гранаты РПГ-26, артиллерийский снаряд, более 1000 боевых патронов калибра 5,45 мм.

СБУ проверяет информацию о возможном использовании тайника для терактов или диверсий в регионе. Решаются вопросы о подозрении и мере пресечения для владельца арсенала.

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Марк Сировой
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