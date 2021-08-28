СБУ нашла тайник с оружием и боеприпасами в центре Кропивницкого – фото

Служба безопасности Украины нашла в центре Кропивницкого тайник с оружием и боеприпасами. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным спецслужбы, тайник с реактивными противотанковыми гранатами и ящиком патронов к автомату Калашникова был обустроен в частном доме на одной из центральных улиц Кропивницкого.

В СБУ пишут, что его сделал представитель местных криминальных кругов, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности за тяжкие преступления.

Во время обысков СБУ изъяла две реактивные противотанковые гранаты РПГ-26, артиллерийский снаряд, более 1000 боевых патронов калибра 5,45 мм.

СБУ проверяет информацию о возможном использовании тайника для терактов или диверсий в регионе. Решаются вопросы о подозрении и мере пресечения для владельца арсенала.

В конце мая СБУ нашла склад оружия и боеприпасов в центре Киева – в дренажной штольне на Печерске.

В июне СБУ нашла на Донбассе тайник группы террористов Гиркина.

Читайте также: СБУ нашла тайники со взрывчаткой у аэропорта Запорожья и под Бердянском – фото

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.