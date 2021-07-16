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СБУ нашла тайники со взрывчаткой у аэропорта Запорожья и под Бердянском – фото

Цей матеріал також доступний українською
16.07.2021, 15:40
СБУ нашла тайники со взрывчаткой у аэропорта Запорожья и под Бердянском – фото - Фото
Схрон боеприпасов и взрывчатки на Юге Украины (фото - пресс-служба СБУ)

Служба безопасности Украина нашла четыре тайника с боеприпасами в Запорожской и Одесской областях: два из них со взрывчаткой и гранатами были обнаружены возле аэропорта Запорожья и под Бердянском. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Как сообщается, один из складов со взрывчаткой и боеприпасами был обустроен в лесополосе неподалеку от аэропорта г.Запорожье. Там выявлено:

- пластичное взрывчатое вещество – 120 грамм;

- восемь взрывателей;

- шнур для детонации;

- две реактивные противотанковые гранаты;

- три гранаты Ф-1 и РГД-5;

- девять магазинов к автомату;

- почти 2000 патронов разного калибра.

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 Также был найден тайник с боеприпасами в Бердянском районе. По данным СБУ, его в 2014 году обустроили боевики террористических организаций Л/ДНР для диверсий. В нем находилось:

- тротиловые шашки общим весом 3 кг;

- 15 реактивных противотанковых гранат;

- 20 грамм гексогена;

- 57 гранат Ф-1, РГД;

- 1000 патронов калибра 5,45 мм.

Также был обнаружен тайник в лесопарке практически в центре Мелитополя. В нем нашли 15 корпусов гранат Ф-1 и РГД, почти 300 патронов калибра 5,45 мм.

Кроме того, был найден схрон неподалеку от Киевской трассы в Одесской области. В нем было две реактивные противотанковые гранаты, семь гранат РГД и Ф-1, три гранаты для подствольного гранатомета и более 400 патронов разного калибра.

Боеприпасы изъяты для экспертизы, пишут в СБУ. Открыто уголовное дело о незаконном обращении с боеприпасами (ч. 1 ст. 263 УК).

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Марк Сировой
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