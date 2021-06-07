СБУ нашла на Донбассе тайник группы террористов Гиркина – фото
Служба безопасности Украины нашла в Донецкой области тайник с боеприпасами группы террористов одного из главарей российских оккупантов на Донбассе Игоря Гиркина. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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Как сообщается, арсенал заложила группировка боевиков в 2014 году для диверсий и терактов в Украине. По данным спецслужбы, схрон под фундаментом заброшенного дома в селе Стародубовка под Славянском создали для террористов Гиркина.
В СБУ пишут, что изъяли из тайника 23 гранаты Ф-1 и РГД-5 с запалами, 11 реактивных противотанковых ракет РПГ, более 4000 патронов калибра 5,45.
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Открыто уголовное дело о незаконном обращении с боеприпасами (ч. 1 ст. 263 УК), следователи устанавливают всех причастных лиц.
- В конце мая СБУ нашла склад оружия и боеприпасов в центре Киева – в дренажной штольне на Печерске.
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