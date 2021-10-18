Украина о ситуации с ОБСЕ: Боевики берут заложников, это черты международного терроризма
Российские оккупанты перешли к захвату заложников, они удерживают членов миссии ОБСЕ на временно оккупированном Донбассе – и в этом есть признаки международного терроризма. Такое заявление в Telegram сделала делегация Украины в минской трехсторонней контактной группе.
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Согласно отчету ОБСЕ, вечером 17 октября ворота патрульной базы миссии в Горловке были закрыты цепью и навесным замком. Выезд также блокировала машина с голубыми табличками с названием террористической организации ДНР. Рядом с машиной стояли два боевика.
Собственник отеля, где находится база, сообщил, что членов миссии не выпустят из отеля по приказу главаря боевиков в Горловке, а все выходы заблокированы членами незаконных вооруженных формирований. Члены миссии обнаружили у отеля три палатки и как минимум четверых людей возле них.
В тот же вечер двое мужчин в гражданском 30-39 лет сообщили наблюдателям, что те могут свободно передвигаться по отелю, но им нельзя покидать его территорию, пока не освободят оккупанта, которого украинские военные задержали 13 октября в Золотом.
В украинской делегации напомнили, что членам миссии ОБСЕ должен предоставляться неограниченный и безусловный доступ ко всем районам.
"Украинская делегация в ТКГ констатирует: российские вооруженные формирования перешли к захвату заложников. Удержание международных наблюдателей вооруженными лицами имеет признаки международного терроризма", – подытожил в делегации.
- 13 октября 2021-го украинские военные задержали на Донбассе боевика террористической организации ЛНР, который под прикрытием разминирования с повязкой СЦКК осуществлял разведку позиций ВСУ. СБУ показала видео допроса оккупанта, а также запись с телефона боевика, на которой запечатлен обстрел украинских позиций.
- Оккупанты начали протестовать из-за задержания своего соратника и блокировать наблюдателей на временно оккупированных территориях. 17 октября в ОБСЕ заявили о приостановке миссии на Донбассе.
- Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович напомнил, что РФ не продлила мандат ОБСЕ на российско-украинской границе. По его словам, Россия пытается вытеснить ОБСЕ из временно оккупированного Донбасса.
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