Украина о ситуации с ОБСЕ: Боевики берут заложников, это черты международного терроризма

Российские оккупанты перешли к захвату заложников, они удерживают членов миссии ОБСЕ на временно оккупированном Донбассе – и в этом есть признаки международного терроризма. Такое заявление в Telegram сделала делегация Украины в минской трехсторонней контактной группе.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Согласно отчету ОБСЕ, вечером 17 октября ворота патрульной базы миссии в Горловке были закрыты цепью и навесным замком. Выезд также блокировала машина с голубыми табличками с названием террористической организации ДНР. Рядом с машиной стояли два боевика.

Собственник отеля, где находится база, сообщил, что членов миссии не выпустят из отеля по приказу главаря боевиков в Горловке, а все выходы заблокированы членами незаконных вооруженных формирований. Члены миссии обнаружили у отеля три палатки и как минимум четверых людей возле них.

В тот же вечер двое мужчин в гражданском 30-39 лет сообщили наблюдателям, что те могут свободно передвигаться по отелю, но им нельзя покидать его территорию, пока не освободят оккупанта, которого украинские военные задержали 13 октября в Золотом.

В украинской делегации напомнили, что членам миссии ОБСЕ должен предоставляться неограниченный и безусловный доступ ко всем районам.

"Украинская делегация в ТКГ констатирует: российские вооруженные формирования перешли к захвату заложников. Удержание международных наблюдателей вооруженными лицами имеет признаки международного терроризма", – подытожил в делегации.

Читайте также: Был вооружен и не сопротивлялся: появилось видео задержания оккупанта возле Золотого

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.