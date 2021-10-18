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Украина о ситуации с ОБСЕ: Боевики берут заложников, это черты международного терроризма

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2021, 14:25
Украина о ситуации с ОБСЕ: Боевики берут заложников, это черты международного терроризма - Фото
Боевики гибридной армии РФ на Донбассе (Фото: Александр Ермоченко/ЕРА)

Российские оккупанты перешли к захвату заложников, они удерживают членов миссии ОБСЕ на временно оккупированном Донбассе – и в этом есть признаки международного терроризма. Такое заявление в Telegram сделала делегация Украины в минской трехсторонней контактной группе.

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Согласно отчету ОБСЕ, вечером 17 октября ворота патрульной базы миссии в Горловке были закрыты цепью и навесным замком. Выезд также блокировала машина с голубыми табличками с названием террористической организации ДНР. Рядом с машиной стояли два боевика.

Собственник отеля, где находится база, сообщил, что членов миссии не выпустят из отеля по приказу главаря боевиков в Горловке, а все выходы заблокированы членами незаконных вооруженных формирований. Члены миссии обнаружили у отеля три палатки и как минимум четверых людей возле них.

В тот же вечер двое мужчин в гражданском 30-39 лет сообщили наблюдателям, что те могут свободно передвигаться по отелю, но им нельзя покидать его территорию, пока не освободят оккупанта, которого украинские военные задержали 13 октября в Золотом.

В украинской делегации напомнили, что членам миссии ОБСЕ должен предоставляться неограниченный и безусловный доступ ко всем районам.

"Украинская делегация в ТКГ констатирует: российские вооруженные формирования перешли к захвату заложников. Удержание международных наблюдателей вооруженными лицами имеет признаки международного терроризма", – подытожил в делегации.

Украина о ситуации с ОБСЕ: Боевики берут заложников, это черты международного терроризма

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Марк Сировой
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