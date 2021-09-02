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"Может привести к эскалации". Путин не хочет продлевать мандат ОБСЕ на границе с Украиной

Цей матеріал також доступний українською
02.09.2021, 17:35
Владимир Путин (фото - ЕРА)

Президент России Владимир Путин не хочет продлевать мандат миссии ОБСЕ на двух российских приграничных пунктах пропуска, которые находятся на границе с временно оккупированными территориями Луганской и Донецкой областей. Это решение может привести к эскалации конфликта на Донбассе, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

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По данным МИД, 2 сентября на заседании постоянного совета ОБСЕ российская сторона объявила утвержденное Путиным решение. Лидер страны-агрессора решил не поддерживать широкий консенсус о продлении после 30 сентября мандата мониторинговой миссии ОБСЕ на российских КПП Гуково и Донецк.

В МИД считают, что такими действиями Россия пытается саботировать минские соглашениями, ведь ими предусмотрен постоянный мониторинг российско-украинской границы.

В ведомстве также заявляют, что такое решение свидетельствует о планах России продолжать и наращивать поставки на временно оккупированные территории Донбасса оружия, военного оборудования, регулярных войск и наемников. Это может привести к эскалации в зоне российско-украинского вооруженного конфликта, предупреждают дипломаты.

МИД осуждает решение РФ и готов работать в рамках ОБСЕ, чтобы не допустить и минимизировать последствия деструктивной инициативы России, которую Кремль выдвинул в преддверии российско-беларуских учений Запад-2021.

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Марк Сировой
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Донбасс граница владимир путин обсе Донецк мандат гуково
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