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Разумков посетил Донбасс. Там раскритиковал ОБСЕ и обвинил боевиков в нарушении перемирия

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30.08.2021, 16:56
Разумков посетил Донбасс. Там раскритиковал ОБСЕ и обвинил боевиков в нарушении перемирия - Фото
Дмитрий Разумков (Фото - пресс-служба Верховной Рады)

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков посетил район проведения Операции объединенных сил после обстрелов Авдеевки. Во время брифинга на Донбассе спикер украинского парламента раскритиковал ОБСЕ и заявил о серьезном нарушении перемирия со стороны боевиков.

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Комментируя обстрелы Авдеевки, Разумков заявил, что Украина "готова к таким вызовам", однако большая часть ответственности лежит на коллегах из ОБСЕ, которые, по словам главы Рады, не всегда фиксируют нарушения со стороны боевиков.

"Очень хотелось бы, чтобы это (работа наблюдателей, – ред.) функционировало круглосуточно, а не с утра – до 15:00 или 17:00, а иногда и в такие моменты мы не видим там миссию. Нужно быть, извините, слепыми, чтобы не видеть такие случаи", – сказал спикер парламента, добавив, что от ОБСЕ требуется "просто объективность".

Обстрелы со стороны боевиков Разумков назвал серьезным нарушением договоренностей, так как оккупанты использовали 120-мм миномет и 122-мм ствольную артиллерию.

Он также отметил, что в результате обстрелов украинская армия потеряла технику – что-то безвозвратно, а что-то удастся отремонтировать.  

Разумков сообщил, что после обстрелов Авдеевки один украинский военнослужащий находится в "достаточно тяжелом" состоянии, другие чувствуют себя "более-менее нормально".

  • 28 августа во время обстрела Авдеевки ранения и боевые травмы получили восемь украинских военнослужащих. Позже штаб ООС сообщил о еще двух раненых. 
  • В украинской делегации считают, что задача боевиков – спровоцировать украинскую армию на "неадекватный ответ", а потом заявить об "агрессивных действиях Украины" и создать напряжение, в идеале – сорвать переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена о дальнейших путях урегулирования конфликта, в том числе – на тему участия США в этом процессе.
  • 29 августа в результате обстрела оккупантов ранения получили еще двое украинских военнослужащих.

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Оксана Житнюк
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