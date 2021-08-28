На Донбассе ранены еще двое украинских военных
28.08.2021, 22:11
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Вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Ранены двое военных. Об этом сообщает пресс-служба операции объединенных сил.
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Украинские бойцы получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи их транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное.
Для прекращения огневой активности врага украинские воины применили дежурные огневые средства.
О действиях вооруженных формирований РФ сообщено представителям ОБСЕ.
Во время сегодняшнего обстрела Авдеевки ранения и боевые травмы получили восемь украинских военнослужащих.
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