На Донбассе ранены еще двое украинских военных

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Ранены двое военных. Об этом сообщает пресс-служба операции объединенных сил.

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Украинские бойцы получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи их транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Для прекращения огневой активности врага украинские воины применили дежурные огневые средства.

О действиях вооруженных формирований РФ сообщено представителям ОБСЕ.

Во время сегодняшнего обстрела Авдеевки ранения и боевые травмы получили восемь украинских военнослужащих.







Вадим Ребрина

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