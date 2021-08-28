Обстрел Авдеевки: ранения получили восемь украинских военнослужащих – Украина в ТКГ

Во время сегодняшнего обстрела Авдеевки ранения и боевые травмы получили восемь украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Telegram.

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По данным ТКГ, боевики вели обстрел из минометов и артиллерии калибром 120 и 122 мм, запрещенных минскими соглашениями.

"Созыв внеочередного заседания подгруппы по безопасности не планируется, так как мы ожидаем вполне предсказуемый ответ РФ в виде слова "нет", уже полученный нами дважды за прошедшие недели, когда мы требовали такого заседания в ответ на гибель и ранения наших военнослужащих", – заявили в ТКГ.

Также в ТКГ сообщили, что на требования СЦКК прекратить огонь российские вооруженные формирования не реагировали, и ВСУ дали "адекватный ответ" на обстрелы.

В то же время, как утверждают в украинской делегации, задача боевиков – спровоцировать украинскую армию на "неадекватный ответ", а потом заявить об "агрессивных действиях Украины" и создать напряжение, в идеале – сорвать переговоры Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена о дальнейших путях урегулирования конфликта, в том числе – на тему участия США в этом процессе.

ТКГ предупреждает украинцев, что на фоне и во время визита Зеленского в США боевая активность со стороны оккупантов может быть увеличена дополнительно, и "к этому нужно быть "ситуативно и морально готовыми".

25 августа сообщалось, что Россия срывает заседание гуманитарной подгруппы в минской ТКГ по Донбассу. Страна-агрессор зовет на нее террористку Майю Пирогову, с которой Украина отказывается вести переговоры.

27 августа боевики открыли огонь по силам ООС на Донбассе: погиб один украинский военный.

28 августа около 07:00 утра российские оккупационные войска обстреляли Авдеевку, выпустив более 25 мин.

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Оксана Житнюк

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