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Обстрел Авдеевки: ранения получили восемь украинских военнослужащих – Украина в ТКГ

Цей матеріал також доступний українською
28.08.2021, 17:37
Обстрел Авдеевки: ранения получили восемь украинских военнослужащих – Украина в ТКГ - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба 53-й ОМБр

Во время сегодняшнего обстрела Авдеевки ранения и боевые травмы получили восемь украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Telegram.

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По данным ТКГ, боевики вели обстрел из минометов и артиллерии калибром 120 и 122 мм, запрещенных минскими соглашениями.

"Созыв внеочередного заседания подгруппы по безопасности не планируется, так как мы ожидаем вполне предсказуемый ответ РФ в виде слова "нет", уже полученный нами дважды за прошедшие недели, когда мы требовали такого заседания в ответ на гибель и ранения наших военнослужащих", – заявили в ТКГ.

Также в ТКГ сообщили, что на требования СЦКК прекратить огонь российские вооруженные формирования не реагировали, и ВСУ дали "адекватный ответ" на обстрелы.

В то же время, как утверждают в украинской делегации, задача боевиков – спровоцировать украинскую армию на "неадекватный ответ", а потом заявить об "агрессивных действиях Украины" и создать напряжение, в идеале – сорвать переговоры Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена о дальнейших путях урегулирования конфликта, в том числе – на тему участия США в этом процессе.

ТКГ предупреждает украинцев, что на фоне и во время визита Зеленского в США боевая активность со стороны оккупантов может быть увеличена дополнительно, и "к этому нужно быть "ситуативно и морально готовыми".

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Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский война Донбасс авдеевка раненые ткг джо байден
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