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Позвали террористку. Россия срывает заседание гуманитарной подгруппы минской ТКГ

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2021, 14:25
Позвали террористку. Россия срывает заседание гуманитарной подгруппы минской ТКГ - Фото
Глава российской делегации в ТКГ Борис Грызлов (скриншот видео)

Россия срывает заседание гуманитарной подгруппы минской Трехсторонней контактной группы. Москва позвала на нее Майю Пирогову, осужденную за терроризм представителя боевиков на Донбассе, сообщает в Telegram украинская делегация в ТКГ.

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Отмечается, что менее чем за сутки до начала заседания гуманитарной подгруппы Россия сделала техническое сообщение о привлечении к нему Пироговой, которая в Украине осуждена за терроризм.

Украинская делегация не проводит консультаций с лицами, осужденными за терроризм, говорится в сообщении.

Украинская делегация также рассматривает подобные действия как попытку российской стороны заблокировать консультации и переложить с себя непосредственную и единоличную ответственность за срыв решения гуманитарных проблем – таких как обмен удерживаемыми лицами, разблокировка работы КПВВ.

Делегация Украины призывает россиян вернуться к запланированным трехсторонним консультациям.

  • В январе 2021 года на заседании ТКГ появились два новых члена террористических организаций ДНР/ЛНР, координатор ОБСЕ не стал этому препятствовать.

Читайте также: Год режима прекращения огня на Донбассе: в ТКГ назвали число погибших и раненых

Марк Сировой
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Донбасс переговоры террористы ткг майя пирогова гуманитарная подгруппа
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