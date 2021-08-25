Позвали террористку. Россия срывает заседание гуманитарной подгруппы минской ТКГ

Россия срывает заседание гуманитарной подгруппы минской Трехсторонней контактной группы. Москва позвала на нее Майю Пирогову, осужденную за терроризм представителя боевиков на Донбассе, сообщает в Telegram украинская делегация в ТКГ.

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Отмечается, что менее чем за сутки до начала заседания гуманитарной подгруппы Россия сделала техническое сообщение о привлечении к нему Пироговой, которая в Украине осуждена за терроризм.

Украинская делегация не проводит консультаций с лицами, осужденными за терроризм, говорится в сообщении.

Украинская делегация также рассматривает подобные действия как попытку российской стороны заблокировать консультации и переложить с себя непосредственную и единоличную ответственность за срыв решения гуманитарных проблем – таких как обмен удерживаемыми лицами, разблокировка работы КПВВ.

Делегация Украины призывает россиян вернуться к запланированным трехсторонним консультациям.

В январе 2021 года на заседании ТКГ появились два новых члена террористических организаций ДНР/ЛНР, координатор ОБСЕ не стал этому препятствовать.

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Марк Сировой

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