Минская ТКГ возобновила работу после попытки РФ сорвать переговоры: итоги заседания

Трехстороння контактная группа возобновила свою работу после попытки российской стороны сорвать переговоры путем привлечения к ним осужденной в Украине за терроризм Майи Пироговой. Об этом сообщается в Telegram украинской делегации в ТКГ.

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Заседание началось с того, что первый заместитель главы делегации Алексей Резников напомнил российской стороне о трехстороннем характере работы группы. Он процитировал канцлера ФРГ Ангелу Меркель, которая во время пресс-конференции в Киеве отметила, что стороной конфликта с Украиной является Россия.

В гуманитарной части стороны договорились ускорить подготовку к проведению следующего этапа обмена удерживаемыми лицами и обеспечить разблокирование работы КПВВ с российской стороны.

В вопросах безопасности:

- обеспечить строгое соблюдение режима прекращения огня;

- разминировать 19 участков на линии разграничения, чтобы обеспечить безопасный доступ гражданского персонала к критических объектам инфраструктуры с целью их ремонта.

Украинская сторона направила ноты в ОБСЕ о грубых нарушениях режима прекращения огня российскими вооруженными формированиями.

В политической части украинская делегация приветствовала возобновление работы политической подгруппы после того, как видеоконфреренцию покинула террористка Пирогова, на чем настаивала украинская сторона.

После этого Пирогову попытались ввести в гуманитарную подгруппу. Украина с этим не согласилась и призвала РФ вернуться к запланированным трехсторонним консультациям.

Социально-экономическая и экологическая часть:

- на 2 сентября запланировано первое заседание экспертной группы по экологическим вопросам затопления шахт вдоль линии разграничения. Заседание состоится под руководством международного эксперта профессора Дребенштедта, признанного специалиста по горному делу.

Украинская сторона также активно прорабатывает цифровые инструменты удаленной верификации и идентификации для выплат пенсий маломобильным гражданам на неподконтрольной территории.

Следующее заседание запланировано на 15 сентября.

25 августа украинская делегация сообщила о попытке России сорвать заседание гуманитарной подгруппы.

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Вадим Ребрина

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