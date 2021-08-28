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Донбасс. Оккупанты обстреляли Авдеевку: ранен военный, ограничено движение поездов – видео видео

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28.08.2021, 11:52
Донбасс, обстрел Авдеевки российскими оккупантами (скриншот видео Natasya Nagorna)
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Российские оккупанты обстреляли Авдеевку в Донецкой области, ранен один военный, сообщили LIGA.net в пресс-службе операции объединенных сил. Укразлизныця на три дня ограничила движение поездов в районе Авдеевки, сообщается на сайте компании.

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"Сегодня около 07:00 утра российские оккупационные войска обстреляли Авдеевку, выпустив более 25 мин калибра 120 мм. Повреждено несколько объектов гражданской инфраструктуры", – сказали в пресс-службе ООС.

Там также отметили, что в течение последних 40 минут произошел еще один обстрел. Был ранен один военный, ему оказали помощь и эвакуировали в госпиталь, состояние его здоровья удовлетворительное, угрозы жизни нет.

Из-за утреннего обстрела работников станции Авдеевка и пассажиров эвакуировали в укрытия, пострадавших среди железнодорожников нет, сообщили в Укрзализныця.

Также на три дня будет ограничено движение поездов:

– поезда № 136 Киев – Авдеевка и № 826 Днепр – Авдеевка до 30 августа включительно будут курсировать до Покровска. Пассажиров с Покровска до Авдеевки и обратно будут доставлять автобусами.

– движение пригородных поездов до 30 августа ограничено до станции Очеретино.

В пресс-службе ООС отметили, что железная дорога проходит не очень далеко от линии соприкосновения – и решение Укрзализныци вполне логично.

Новость дополняется…

Марк Сировой
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