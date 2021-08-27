Видео ликвидации российского снайпера на Донбассе опубликовано в YouTube-канале боевой группы К-2 54-й отдельной механизированной бригады им. гетмана Мазепы.

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"Наши очень хорошие друзья, которые в течение долгих лет российско-украинской войны плечо к плечу с разведчиками К-2 отбивают агрессию русского мира, умеют очень метко стрелять и, притом, фиксировать это", – говорится в комментарии к видео.

Где и когда снято опубликованное видео, не указано.

В 2020-м бойцы К-2 показали, как разгромили позиции оккупантов на Донбассе. А потом сделали это еще раз.

После объявления перемирия с 27 июля 2020-го К-2 более девяти месяцев не публиковали видео с фронта. Однако 25 марта 2021-го они показали новый ролик с уничтожением позиций боевиков, объяснив паузу с публикациями "техническими проблемами". Они также анонсировали чреду видеоотчетов об уничтожении российских террористов на Донбассе.

В апреле 2021 бойцы К-2 опубликовали видео уничтожения позиции российских оккупантов.

Денис Юдин

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