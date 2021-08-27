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Донбасс. Украинские военные показали уничтожение российского снайпера – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
27.08.2021, 11:25
Снайпер ВСУ (фото – mil.gov.ua)
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Видео ликвидации российского снайпера на Донбассе опубликовано в YouTube-канале боевой группы К-2 54-й отдельной механизированной бригады им. гетмана Мазепы.

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"Наши очень хорошие друзья, которые в течение долгих лет российско-украинской войны плечо к плечу с разведчиками К-2 отбивают агрессию русского мира, умеют очень метко стрелять и, притом, фиксировать это", – говорится в комментарии к видео.

Где и когда снято опубликованное видео, не указано.

Денис Юдин
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