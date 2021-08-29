На Донбассе вследствие обстрела ранены двое военных, один из них — в тяжелом состоянии

Российско-оккупационные войска по состоянию на 17:00 29 августа четыре раза нарушили режим прекращения огня. В результате их обстрелов ранены двое украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

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Вооруженные формирования РФ обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воинов транспортировали в лечебные учреждения. Состояние здоровья одного из них оценивается медиками как тяжелое, другого – удовлетворительное.

На вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь.

Вчера, во время обстрела Авдеевки ранения и боевые травмы получили восемь украинских военнослужащих.

Позже штаб ООС сообщил о еще двух раненых.

В украинской делегации считают, что задача боевиков – спровоцировать украинскую армию на "неадекватный ответ", а потом заявить об "агрессивных действиях Украины" и создать напряжение, в идеале – сорвать переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена о дальнейших путях урегулирования конфликта, в том числе – на тему участия США в этом процессе.

Вадим Ребрина

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