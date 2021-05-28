Россия беспричинно сократила мандат ОБСЕ на границе с Украиной – МИД

Россия без объективных причин сократила стандартный срок мандата ОБСЕ на двух российских приграничных пунктах пропуска у временно оккупированных территорий Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как сообщается, сегодня Постоянный совет ОБСЕ утвердил консенсусное решение о продлении мандата наблюдателей ОБСЕ на приграничных пунктах пропуска РФ Гуково и Донецк до 31 июля.

Россия помешала продлить мандат миссии ОБСЕ на стандартный четырехмесячный срок, сократив его до двух месяцев без объективных причин, пишут в МИД.

В ведомстве отмечают, что работа наблюдателей ОБСЕ важна для имплементации Минских соглашений и обеспечения постоянного мониторинга на украинско-российской госгранице.

В МИД считают, что Россия создает препятствия для работы миссии, чтобы продолжать беспрепятственно поставлять оружие, боеприпасы, военное оборудование, регулярные войска и наемников во временно оккупированные части Донбасса.

Читайте также: В ТКГ назвали переговоры советников нормандской четверки "жестким обменом мнениями"

Кроме того в МИД, добавили, что сокращение мандата значительно усиливает нагрузку на международных наблюдателей и подрывает мониторинговые возможности миссии, "которые и без того усложняются безосновательными ограничениями" от РФ.

Россия должна неуклонно соблюдать свои обязательства как сторона конфликта и подписант Минских соглашений, заявили в Министерстве. Это критически важно для деэскалации и политико-дипломатического урегулирования российско-украинского конфликта.

26 апреля 2021 года глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал о попытках согласовать "кластеры" минских соглашений – последовательные шаги, которые помогут их реализовать.

13 мая Ермак заявил, что переговоры по урегулированию на Донбассе находятся в стадии затяжной стагнации.

Читайте также: Зеленский хочет добавить в нормандский формат еще три страны и изменить минские переговоры

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.