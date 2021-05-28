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Россия беспричинно сократила мандат ОБСЕ на границе с Украиной – МИД

28.05.2021, 17:20
Россия беспричинно сократила мандат ОБСЕ на границе с Украиной – МИД - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Россия без объективных причин сократила стандартный срок мандата ОБСЕ на двух российских приграничных пунктах пропуска у временно оккупированных территорий Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

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Как сообщается, сегодня Постоянный совет ОБСЕ утвердил консенсусное решение о продлении мандата наблюдателей ОБСЕ на приграничных пунктах пропуска РФ Гуково и Донецк до 31 июля.

Россия помешала продлить мандат миссии ОБСЕ на стандартный четырехмесячный срок, сократив его до двух месяцев без объективных причин, пишут в МИД.

В ведомстве отмечают, что работа наблюдателей ОБСЕ важна для имплементации Минских соглашений и обеспечения постоянного мониторинга на украинско-российской госгранице.

В МИД считают, что Россия создает препятствия для работы миссии, чтобы продолжать беспрепятственно поставлять оружие, боеприпасы, военное оборудование, регулярные войска и наемников во временно оккупированные части Донбасса.

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Кроме того в МИД, добавили, что сокращение мандата значительно усиливает нагрузку на международных наблюдателей и подрывает мониторинговые возможности миссии, "которые и без того усложняются безосновательными ограничениями" от РФ.

Россия должна неуклонно соблюдать свои обязательства как сторона конфликта и подписант Минских соглашений, заявили в Министерстве. Это критически важно для деэскалации и политико-дипломатического урегулирования российско-украинского конфликта.

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Марк Сировой
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Донбасс граница Россия обсе мандат МИД Донецк гуково
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