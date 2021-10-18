Арестович о приостановке миссии ОБСЕ: Россия пытается вытолкнуть ее из Донбасса
"Протесты" оккупантов под базами наблюдателей ОБСЕ на Донбассе, которые привели к приостановке деятельности миссии, показывают, что Россия сознательно пытается вытеснить ОБСЕ с временно оккупированного Донбасса. Об этом в комментарии LIGA.net заявил спикер делегации Украины в минской трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.
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По его словам, СММ ОБСЕ констатировала угрозу своим патрулям, ведь двое суток их базы блокировали в оккупированных Донецке и Горловке. "Вчера пытались выехать, не пустили", – говорит спикер.
Арестович сказал, что Украина рассматривает эти действия как системный подрыв полномочий миссии ОБСЕ.
"В совокупности с непродлением мандата миссии ОБСЕ на российских пограничных пунктах перехода Донецк и Гуково, данные действия РФ мы расцениваем как последовательную и сознательную политику, направленную на вытеснение ОБСЕ с оккупированных территорий, что является грубейшим подрывом системы безопасности в Европе", – сказал он.
Арестович подчеркнул, что украинская делегация находится в постоянном контакте с представительством ОБСЕ в Вене и СММ ОБСЕ.
Украина рассматривает деятельность миссии ОБСЕ как основу непредвзятого мониторинга войны на Донбассе, а также отдает ей должное как силе, способствующей диалогу между Украиной и Россией, добавил спикер.
- 3 сентября Россия в ОБСЕ заявила, что не намерена продлевать мандат миссии ОБСЕ на КПП Гуково и Донецк, которые расположены на неподконтрольном Киеву участке украинско-российской границы. В МИД заявили, что это может привести к эскалации конфликта.
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- Оккупанты начали протестовать из-за задержания своего соратника и блокировать наблюдателей на временно оккупированных территориях. 17 октября в ОБСЕ заявили о приостановке миссии на Донбассе.
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