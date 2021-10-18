Арестович о приостановке миссии ОБСЕ: Россия пытается вытолкнуть ее из Донбасса

"Протесты" оккупантов под базами наблюдателей ОБСЕ на Донбассе, которые привели к приостановке деятельности миссии, показывают, что Россия сознательно пытается вытеснить ОБСЕ с временно оккупированного Донбасса. Об этом в комментарии LIGA.net заявил спикер делегации Украины в минской трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

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По его словам, СММ ОБСЕ констатировала угрозу своим патрулям, ведь двое суток их базы блокировали в оккупированных Донецке и Горловке. "Вчера пытались выехать, не пустили", – говорит спикер.

Арестович сказал, что Украина рассматривает эти действия как системный подрыв полномочий миссии ОБСЕ.

"В совокупности с непродлением мандата миссии ОБСЕ на российских пограничных пунктах перехода Донецк и Гуково, данные действия РФ мы расцениваем как последовательную и сознательную политику, направленную на вытеснение ОБСЕ с оккупированных территорий, что является грубейшим подрывом системы безопасности в Европе", – сказал он.

Арестович подчеркнул, что украинская делегация находится в постоянном контакте с представительством ОБСЕ в Вене и СММ ОБСЕ.

Украина рассматривает деятельность миссии ОБСЕ как основу непредвзятого мониторинга войны на Донбассе, а также отдает ей должное как силе, способствующей диалогу между Украиной и Россией, добавил спикер.

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Марк Сировой

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