С оружием, повязкой СЦКК и "погонами лейтенанта": видео задержания оккупанта на Донбассе

В сети появилось видео задержания боевика террористической организации ЛНР военнослужащими ВСУ в районе Золотого Луганской области. На кадрах, опубликованных журналистом Андреем Цаплиенко в Telegram, видно, что боевик был вооружен, и украинские военнослужащие не применяли против него силу, вопреки заявлениям российских пропагандистов.

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"Эти кадры доказывают – во-первых, боевик был вооружен. У него изъяли оружие, которого у наблюдателя СЦКК быть не может… Во-вторых, никто против Косяка (задержанного боевика террористической организации ЛНР Андрея Косяка, – ред.) силу не применял. Он добровольно сдался и выполнял все вербальные требования украинских военных. Это зафиксировано на видео", – написал журналист.

Он также отметил, что задержанный оккупант соврал украинским военнослужащим, назвав себя "рядовым", хотя при нем были "погоны лейтенанта" и "удостоверение офицера".

Цаплиенко также напомнил, что никакого "СЦКК ЛНР" не существует – согласно договоренностям, в СЦКК могут входить только представители Украины и РФ. Таким образом, если бы Украина по требованию оккупантов согласилась выдать Косяка, это означало бы признание незаконного "СЦКК ЛНР", а также признание террористической организации ЛНР как стороны переговоров.

13 октября 2021-го украинские военные задержали на Донбассе боевика террористической организации ЛНР, который под прикрытием разминирования с повязкой СЦКК осуществлял разведку позиций ВСУ.

СБУ показала видео допроса оккупанта, а также запись с телефона боевика, на которой запечатлен обстрел по украинским позициям.

Оккупанты отреагировали на задержание боевика, заявив, что его задержали во время "согласованных с ОБСЕ работ у КПП Первомайск – Золотое".

15 октября в оккупированном Донецке под отелем, где проживают наблюдатели ОБСЕ, собралось от 50 до 100 человек – преимущественно молодых мужчин. Некоторые из них держали транспаранты и критиковали деятельность наблюдателей, особенно касательно задержания боевика 13 октября. "Митингующие" установили палатки и продолжали "акцию" на следующий день. В целях безопасности ОБСЕ пришлось приостановить свою деятельность на оккупированной территории.

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Оксана Житнюк

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