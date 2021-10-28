Франция тоже обеспокоена применением Украиной дрона Bayraktar на Донбассе

Франция обеспокоена ростом интенсивности боевых действий на Донбассе и, в частности, использованием Украиной ударного беспилотника Bayraktar. Об этом заявил представитель МИД Франции на брифинге, сообщает пресс-служба ведомства.

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"Мы обеспокоены ростом интенсивности боевых действий на Востоке Украины, в том числе участившимся применением тяжелого вооружения, запрещенного минскими соглашениями, и объявлением штабом украинской армии об использовании вооруженного беспилотника типа Bayraktar. Эти события противоречат мерам по укреплению режима прекращения огня, которые вступили в силу 27 июля 2020 года", – сказал представитель МИД Франции.

Он напомнил, что Франция вместе с Германией продолжает свои усилия в рамках нормандского формата с целью полного выполнения минских соглашений, "которые представляют собой единственную одобренную основу для прочного урегулирования конфликта на Донбассе".

"Мы призываем стороны сдерживаться и снизить эскалацию конфликта", – добавил французский чиновник.

26 октября боевики несколько раз обстреляли позиции ООС в районе Гранитного Донецкой области, а также сам населенный пункт. В результате погиб украинский военный, еще один получил ранения, повреждено шесть домов мирных жителей. В ответ ВСУ подняли БПЛА Bayraktar и ракетой уничтожили одну из гаубиц оккупантов, из которой они вели огонь.

Кремль угрожает "дестабилизацией ситуации" на линии соприкосновения на Донбассе из-за использования Украиной БПЛА.

В МИД Германии выразили "обеспокоенность" применением Украиной Bayraktar на Донбассе. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник ответил – Украина имеет законное право себя защищать.

Сегодня командующий ОС ВСУ Сергей Наев сообщил, что беспилотники Bayraktar TB2 более полугода выходят на боевое дежурство, а их экипажи готовы наносить удары днем ​​и ночью.

Вадим Ребрина

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