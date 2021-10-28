Bayraktar ВСУ находятся на боевом дежурстве уже полгода и готовы атаковать – генерал Наев

Украинские ударные беспилотники Bayraktar TB2 более полугода выходят на боевое дежурство, а их экипажи готовы наносить удары днем ​​и ночью. Об этом сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев, командующий Объединенными силами ВСУ в интервью BBC News Украина.

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По словам Наева, Bayraktar вышли на боевое дежурство весной этого года, когда Россия усиливала свои батальонно-тактические группы возле границ Украины и в Крыму.

"Проводили разведку и тренировки", – сказал Наев и отметил, что украинские Bayraktar с марта 2021 года показали свою эффективность для разведки и давали практические данные о противнике.

"Они патрулируют не только Донбасс, но и юг и север Украины. Летали в апреле, а также, когда были учения "Запад-2021". Там, где растет уровень военной угрозы, Вооруженные силы Украины применяют весь свой спектр вооружений, в том числе и Bayraktar", – объяснил командующий Объединенными силами ВСУ.

Наев сообщил, что даже те беспилотники Bayraktar, которые отправляются на разведку, всегда поднимаются в воздух с боевым боекомплектом.

Сейчас у украинской армии 12 Bayraktar – два комплекта по шесть летательных аппаратов, несколько станций управления и несколько сотен боеприпасов к ним.

"Сейчас все экипажи Bayraktar готовы к разведке днем ​​и ночью, а также боевому применению – тоже днем ​​и ночью", – отметил генерал Наев.

По его словам, Bayraktar будут применяться там, где "необходимо усиление". Для них есть вся инфраструктура, органы управления, отработаны вопросы взаимодействия с другими силами.

26 октября боевики несколько раз обстреляли позиции ООС в районе Гранитного Донецкой области, а также сам населенный пункт. В результате погиб украинский военный, еще один получил ранения, повреждено шесть домов мирных жителей. В ответ ВСУ подняли БПЛА Bayraktar и ракетой уничтожили одну из гаубиц оккупантов, из которой они вели огонь.

Кремль угрожает "дестабилизацией ситуации" на линии соприкосновения на Донбассе из-за использования Украиной БПЛА.

В МИД Германии выразили "обеспокоенность" применением Украиной Bayraktar на Донбассе. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник ответил – Украина имеет законное право себя защищать.

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Наталия Медведева

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