США тоже отреагировали на Bayraktar на Донбассе. Не так, как Германия и Франция

США, реагируя на применение Украиной ударного беспилотника на Донбассе, призвали стороны конфликта соблюдать прекращение огня, но напомнили, что ранее российские боевики неоднократно использовали гаубическую артиллерию и беспилотники против украинских сил. Об этом говорится в Twitter посольства США в Украине.

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"Мы призываем обе стороны конфликта на Донбассе соблюдать условия соглашения о прекращении огня, но давайте будем честными — поддерживаемая Россией сторона неоднократно использовала гаубичную артиллерию и беспилотники против украинских сил, прямо нарушая усиленные меры, согласованные в прошлом году, и недавно убила украинского воина", – говорится в сообщении.

Там также добавили, что заявления России на тему Bayraktar ведут к эскалации конфликта.

"Официальная российская риторика о том, что Украина обостряет ситуацию, не только обманывает, но и способствует эскалации напряженности", – заявили в посольстве США.

26 октября боевики несколько раз обстреляли позиции ООС в районе Гранитного Донецкой области, а также сам населенный пункт. В результате погиб украинский военный, еще один получил ранения, повреждено шесть домов мирных жителей. В ответ ВСУ подняли БПЛА Bayraktar и ракетой уничтожили одну из гаубиц оккупантов, из которой они вели огонь.

Кремль угрожает "дестабилизацией ситуации" на линии соприкосновения на Донбассе из-за использования Украиной БПЛА.

В МИД Германии выразили "обеспокоенность" применением Украиной Bayraktar на Донбассе. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник ответил – Украина имеет законное право себя защищать.

Вчера Франция тоже заявила, что обеспокоена ростом интенсивности боевых действий на Донбассе и, в частности, использованием Украиной Bayraktar.

В тот же день командующий ОС ВСУ Сергей Наев сообщил, что беспилотники Bayraktar TB2 более полугода выходят на боевое дежурство, а их экипажи готовы наносить удары днем ​​и ночью.

Вадим Ребрина

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