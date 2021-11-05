"Будем их наращивать". Начальник Генштаба прокомментировал боевое применение Bayraktar
Украина будет наращивать количество беспилотников Bayraktar на вооружении, заявил начальник Генштаба Сергей Шаптала в эфире телеканала 1+1. Боевое применение беспилотника он объяснил нарушением минских соглашений со стороны российских боевиков.
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"Нам государство закупает Bayraktar, у нас они есть на вооружении. И на этом не останавливаемся, мы будем их наращивать еще", – заявил Шаптала.
Комментируя боевое применение беспилотников 26 октября 2021 года, Шаптала подчеркнул, что оно произошло в ответ на нарушение минских соглашений российскими боевиками, которые обстреливали артиллерией позиции ВСУ, в результате чего погиб украинский военный.
"После того, как было сказано, что ОБСЕ не сработало, не сработала нота дипломатии, после этого главком принял решение ответить стрельбой из Bayraktar", – рассказал Шаптала.
Начальник Генштаба отметил, что ответ на провокацию противника с использованием артиллерии, а не беспилотника, был бы нарушением минских соглашений, и подчеркнул, что беспилотник не залетал на оккупированную территорию.
В сентябре 2021 года Украина и Турция подписали меморандум о сотрудничестве по строительству и обустройству совместного учебно-испытательного центра по эксплуатации беспилотников Bayraktar.
В октябре МИД сообщил об отсутствии препятствий для реализации в Украине проекта по производству турецких ударных беспилотников Bayraktar.
26 октября боевики несколько раз обстреляли позиции ООС в районе Гранитного Донецкой области, а также сам населенный пункт. В ответ ВСУ подняли БПЛА Bayraktar и ракетой уничтожили одну из гаубиц оккупантов. По словам президента Владимира Зеленского, ВСУ будут продолжать применять беспилотники против пророссийских боевиков на территории временно оккупированного Донбасса.
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