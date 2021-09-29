Украина и Турция подписали меморандум по Bayraktar: под Киевом построят совместный центр

Украина и Турция подписали меморандум о сотрудничестве по строительству и обустройству совместного учебно-испытательного центра по эксплуатации беспилотников Bayraktar. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Меморандум подписали министр обороны Украины Андрей Таран и гендиректор компании Bayraktar Халук Байрактар. Также присутствовал при подписании президент Владимир Зеленский.

Документ предусматривает сотрудничество Минобороны Украины и турецкой компании Bayraktar Savunma по строительству совместного центра для обслуживания, ремонта, модернизации БПЛА, а также обучения персонала, связанного с эксплуатацией беспилотников.

В рамках меморандума компания Bayraktar должна построить на землях Минобороны Украины возле города Васильков в Обуховском районе Киева центр по обслуживанию БПЛА. В будущем планируется построить такие центры и в других местах.

"Мы ждали этого момента очень долго. Это важное событие для нас… Это большой реальный шаг вперед. Благодарен президенту Эрдогану. Это реальная поддержка суверенитета и независимости Украины", – сказал Зеленский после подписания меморанудма.

В Минобороны сообщают, что следующий этап – налаживание украинского-турецкого производства БПЛА. Bayraktar планирует инвестировать в строительство в Украине завода по изготовлению беспилотников, где будут работать украинские специалисты.

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Оксана Житнюк

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