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Украина и Турция подписали меморандум по Bayraktar: под Киевом построят совместный центр

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29.09.2021, 19:33
Украина и Турция подписали меморандум по Bayraktar: под Киевом построят совместный центр - Фото
Подписание меморандума (Фото - Офис президента)

Украина и Турция подписали меморандум о сотрудничестве по строительству и обустройству совместного учебно-испытательного центра по эксплуатации беспилотников Bayraktar. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Меморандум подписали министр обороны Украины Андрей Таран и гендиректор компании Bayraktar Халук Байрактар. Также присутствовал при подписании президент Владимир Зеленский.

Документ предусматривает сотрудничество Минобороны Украины и турецкой компании Bayraktar Savunma по строительству совместного центра для обслуживания, ремонта, модернизации БПЛА, а также обучения персонала, связанного с эксплуатацией беспилотников.

В рамках меморандума компания Bayraktar  должна построить на землях Минобороны Украины возле города Васильков в Обуховском районе Киева центр по обслуживанию БПЛА. В будущем планируется построить такие центры и в других местах.

"Мы ждали этого момента очень долго. Это важное событие для нас… Это большой реальный шаг вперед. Благодарен президенту Эрдогану. Это реальная поддержка суверенитета и независимости Украины", – сказал Зеленский после подписания меморанудма.

В Минобороны сообщают, что следующий этап – налаживание украинского-турецкого производства БПЛА. Bayraktar планирует инвестировать в строительство в Украине завода по изготовлению беспилотников, где будут работать украинские специалисты.

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Оксана Житнюк
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Bayraktar БПЛА Турция беспилотник меморандум
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