Украина и Турция подписали меморандум по Bayraktar: под Киевом построят совместный центр
Украина и Турция подписали меморандум о сотрудничестве по строительству и обустройству совместного учебно-испытательного центра по эксплуатации беспилотников Bayraktar. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
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Меморандум подписали министр обороны Украины Андрей Таран и гендиректор компании Bayraktar Халук Байрактар. Также присутствовал при подписании президент Владимир Зеленский.
Документ предусматривает сотрудничество Минобороны Украины и турецкой компании Bayraktar Savunma по строительству совместного центра для обслуживания, ремонта, модернизации БПЛА, а также обучения персонала, связанного с эксплуатацией беспилотников.
В рамках меморандума компания Bayraktar должна построить на землях Минобороны Украины возле города Васильков в Обуховском районе Киева центр по обслуживанию БПЛА. В будущем планируется построить такие центры и в других местах.
"Мы ждали этого момента очень долго. Это важное событие для нас… Это большой реальный шаг вперед. Благодарен президенту Эрдогану. Это реальная поддержка суверенитета и независимости Украины", – сказал Зеленский после подписания меморанудма.
В Минобороны сообщают, что следующий этап – налаживание украинского-турецкого производства БПЛА. Bayraktar планирует инвестировать в строительство в Украине завода по изготовлению беспилотников, где будут работать украинские специалисты.
- В 2018 году состоялась первая сделка насчет закупки этих дронов для ВСУ.
- В июле 2021-го глава турецкой компании заявил, что украинские двигатели будут устанавливать на все их беспилотники. Вот дизайн нового Bayraktar с украинскими реактивными двигателями.
- Летом беспилотники на испытаниях справились с радиоэлектронными помехами.
- Эскадрилья Bayraktaг вскоре будет патрулировать Черное и Азовское моря, уверен контр-адмирал ВМС.
- В сентябре главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Минобороны в 2021–2022 годах планирует закупить еще четыре беспилотных разведывательно-ударных комплекса Bayraktar TB2, а в будущем ВСУ будут пополнять арсенал украинскими дронами. Между тем, признал Залужный, у военных ВСУ пока маловато опыта для использования этих БПЛА.
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