Беспилотники Bayraktar TB2 на испытаниях справились с радиоэлектронными помехами: фото

Беспилотники Bayraktar TB2 совершили испытательные полеты в условиях радиоэлектронных помех. Об этом сообщает в Facebook Государственный научно-исследовательский институт испытаний и сертификации вооружений и военной техники.

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В ходе испытаний, по разработанным специалистами института полетным заданиям, программе и методикам, испытательная бригада института и экипажи Воздушных сил ВСУ успешно выполнили полеты в условиях постановки помех разнотипных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Как отмечается, испытания подтвердили способность полноценного использования боевых возможностей БПАК Bayraktar TB2 в условиях войны, при применении современных средств радиоэлектронной борьбы.

В прошлом году на учениях ВСУ применили дроны Bayraktar и комплексы Javelin при штурме города.

20 июля в Турции показали дизайн нового Bayraktar с украинскими реактивными двигателями.

26 июля стало известно, что турецкий производитель Bayratkar Makina планирует устанавливать украинские двигатели на все свои новые БПЛА, которые будут собирать в ближайшее время.

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Наталия Медведева

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