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Беспилотники Bayraktar TB2 на испытаниях справились с радиоэлектронными помехами: фото

Цей матеріал також доступний українською
03.08.2021, 22:41
Беспилотники Bayraktar TB2 на испытаниях справились с радиоэлектронными помехами: фото - Фото
Фото: Facebook ГНИИ ИС ВВТ

Беспилотники Bayraktar TB2 совершили испытательные полеты в условиях радиоэлектронных помех. Об этом сообщает в Facebook Государственный научно-исследовательский институт испытаний и сертификации вооружений и военной техники.

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В ходе испытаний, по разработанным специалистами института полетным заданиям, программе и методикам, испытательная бригада института и экипажи Воздушных сил ВСУ успешно выполнили полеты в условиях постановки помех разнотипных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Как отмечается, испытания подтвердили способность полноценного использования боевых возможностей БПАК Bayraktar TB2 в условиях войны, при применении современных средств радиоэлектронной борьбы.

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Наталия Медведева
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Bayraktar вооружение испытания беспилотник Bayraktar TB2
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