Модернизированные дроны Bayraktar TB2 турецкого производства, которые получили ВМС Украины, позволяют непрерывно мониторить ситуацию в акватории Черного и Азовского морей 24/7. На кадрах видно, что на фюзеляж беспилотников было нанесено изображение морской хищной птицы и надпись "ukrainian navy", сообщает издание Defense Express, которое провело и съемку БПЛА вблизи.

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В издании отмечают, что Bayraktar TB2 – это комплекс, который состоит из нескольких беспилотников и станций управления. В отличие от комплексов, которые получили в 2019-м Воздушные силы Украины, в морскую версию входит больше дронов.

"Этот Bayraktar TB2 – обновленная версия комплекса, разработана турецкой компанией Baykar Makina. Это именно та версия, которая прошла реальное боевое применение в Нагорном Карабахе. Сегодня украинские морские летчики уже прошли обучение, все запланированные полеты выполненные ими на отлично", – сказал он.

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Сообщается, что комплекс позволит беспрерывно мониторить ситуацию в акваториях Черного и Азовского морей 24/7 – пока один БПЛА завершает полет, другой уже заходит в определенный район для его замены.

У него также больше станций управления, пишут в издании. Мобильная, стационарная и с возможностью установки на корабль. Кроме того, дальность управления продлена до 300 км.

Беспилотник может не только распознавать корабли врага и определять их координаты, но и уничтожать их высокоточными боеприпасами MAM-L, пишут журналисты. Однако основой задачей будет все же патрулирование и передача координат целей, например, с помощью ракетных комплексов Нептун и Ольха.

По словам командира 10-й морской авиабригады Ильи Олейника, Bayraktar незаметен для врага, а опыт показывает, что средства, которые сейчас есть у РФ, практически не влияют на его использование.

15 июля 2021 года ВМС Украины получили от Турции модернизированный ударный дрон Bayraktar ТВ2.

16 июля модернизированный Bayraktar полетал над Николаевом.

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Марк Сировой

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