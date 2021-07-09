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Новый беспилотник от Bayraktar с украинскими двигателями установил рекорд по высоте

Цей матеріал також доступний українською
09.07.2021, 13:41
Новый беспилотник от Bayraktar с украинскими двигателями установил рекорд по высоте - Фото
Bayraktar Akinci (Фото - BAYRAK)

Новый беспилотник Bayraktar Akinci во время испытаний установил рекорд по высоте среди всех турецких летательных аппаратов – 11 594 метра. Об этом сообщается в Twitter компании BAYRAK. 

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Отмечается, что за все испытания дрон налетал в общей сложности 347 часов 28 минут. За одну летную сессию в 25 часов 46 минут он смог преодолеть 7507 км.

Агентство Анадолу пишет, что во время испытательных стрельб 5 июля 2021 года на Bayraktar Akinci впервые были применены снаряды с боеголовками.

Первые поставки беспилотника в турецкие войска запланированы уже на этот год. 

СПРАВКА. Габариты Akinci: длина – 13,5 м, размах крыльев – 20,6 м, высота – 4,1 м, максимальный взлетный вес – 4500 кг, полезная нагрузка – 1350 кг (450 кг внутри и 900 кг снаружи), потолок – 12 км, время полета – 24 ч. Имеет шесть подвесных точек для ракет МАМ-Т, МАМ-L, МАМ-С, Cirit, Mk81, Mk82 и СОМ ALCM. Оборудован радаром с активной фазированной антенной решеткой AESA, системой нацеливания от Aselsan, тепловизором, оптическими камерами и различными сенсорами. Двигатели АИ-450Т поставляет Запорожское машиностроительное КБ Прогресс им. Ивченко.

Читайте также: Украина–Турция. Тяжелый ударный дрон Bayraktar Akinci успешно прошел новые тесты – видео

Станислав Стороженко
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Bayraktar Турция испытания беспилотник Ивченко-Прогресс Bayraktar Akinci
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