Новый беспилотник от Bayraktar с украинскими двигателями установил рекорд по высоте

Новый беспилотник Bayraktar Akinci во время испытаний установил рекорд по высоте среди всех турецких летательных аппаратов – 11 594 метра. Об этом сообщается в Twitter компании BAYRAK.

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Отмечается, что за все испытания дрон налетал в общей сложности 347 часов 28 минут. За одну летную сессию в 25 часов 46 минут он смог преодолеть 7507 км.



Bayraktar #AKINCI TİHA, 38.039 feet irtifaya çıkarak Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı. İlk kez milli bir hava aracı bu irtifaya çıktı.



38.039 feet

06.07.2021 20.58

07.07.2021 22.44

25 saat 46 dakika

7507 km#MilliTeknolojiHamlesi pic.twitter.com/faSaLFT6hT — BAYKAR (@Baykar_Savunma) July 8, 2021

Агентство Анадолу пишет, что во время испытательных стрельб 5 июля 2021 года на Bayraktar Akinci впервые были применены снаряды с боеголовками.

Первые поставки беспилотника в турецкие войска запланированы уже на этот год.

СПРАВКА. Габариты Akinci: длина – 13,5 м, размах крыльев – 20,6 м, высота – 4,1 м, максимальный взлетный вес – 4500 кг, полезная нагрузка – 1350 кг (450 кг внутри и 900 кг снаружи), потолок – 12 км, время полета – 24 ч. Имеет шесть подвесных точек для ракет МАМ-Т, МАМ-L, МАМ-С, Cirit, Mk81, Mk82 и СОМ ALCM. Оборудован радаром с активной фазированной антенной решеткой AESA, системой нацеливания от Aselsan, тепловизором, оптическими камерами и различными сенсорами. Двигатели АИ-450Т поставляет Запорожское машиностроительное КБ Прогресс им. Ивченко.

В конце июля 2020-го Украина и Турция обсудили совместную разработку и производство дронов в Украине.

22 апреля Турция впервые испытала ракеты MAM-T на тяжелом ударном беспилотнике Akinci разработки Baykar Defence. Боеприпасы, которые могут поражать цели на расстоянии более 30 км, разработаны компанией Roketsan именно под этот дрон.

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Станислав Стороженко

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