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Кулеба о покупке Украиной Bayraktar: Турция не стала прогибаться под давлением РФ

20.06.2021, 18:31
Кулеба о покупке Украиной Bayraktar: Турция не стала прогибаться под давлением РФ - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото - Анадолу)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Турция не стала прогибаться под давлением России в вопросе продажи Украине беспилотников Bayraktar. Об этом пишет Анадолу.

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"Турция не стала прогибаться под давлением России. Турция – уважающая себя и пользующаяся уважением других страна. Соглашение благоприятно для обеих сторон", – сказал глава МИД.

По его словам, Украина использует закупаемое вооружение у стран-партнеров как сдерживающий фактор перед российской агрессией. 

"Россия подумает дважды перед тем, как планировать крупномасштабную операцию или провокацию против Украины. Это касается не только БПЛА, но и любого другого приобретенного нами вооружения. Однако если Россия все же начнет крупномасштабную операцию против Украины или перейдет в атаку, мы применим БПЛА для защиты своей территории", – отметил министр.

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Станислав Стороженко
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Bayraktar Россия дрон Турция рф беспилотник дмитрий кулеба
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