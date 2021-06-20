Кулеба о покупке Украиной Bayraktar: Турция не стала прогибаться под давлением РФ
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Турция не стала прогибаться под давлением России в вопросе продажи Украине беспилотников Bayraktar. Об этом пишет Анадолу.
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"Турция не стала прогибаться под давлением России. Турция – уважающая себя и пользующаяся уважением других страна. Соглашение благоприятно для обеих сторон", – сказал глава МИД.
По его словам, Украина использует закупаемое вооружение у стран-партнеров как сдерживающий фактор перед российской агрессией.
"Россия подумает дважды перед тем, как планировать крупномасштабную операцию или провокацию против Украины. Это касается не только БПЛА, но и любого другого приобретенного нами вооружения. Однако если Россия все же начнет крупномасштабную операцию против Украины или перейдет в атаку, мы применим БПЛА для защиты своей территории", – отметил министр.
- В ноябре 2018 года после визита на то время президента Порошенко в Турцию СМИ сообщили о вероятности покупки дронов Bayraktar TB2, переговоры о которых длились два года. Позднее сделка состоялась: шесть дронов и три станции управления купили за $70 млн.
- В конце июля 2020-го Украина и Турция обсудили совместную разработку и производство дронов в Украине.
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак прошлой осенью обещал, что Украина закупит еще пять Bayraktar в 2021-м. Всего Украина планирует закупить до полусотни этих дронов.
- 12 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров выступил с заявлением по поводу закупки Украиной турецких беспилотников Bayraktar, в котором "предостерег" Турцию и другие страны от "подпитывания милитаристских настроений" Украины. В Турции ответили на упреки Лаврова.
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