Турция как не признавала российскую оккупацию Крыма, так и продолжает это делать, а ее продажа ударно-разведывательных комплексов Bayraktar TB-2 для Вооруженных Сил Украины – это двусторонние торговые отношения Турции и Украины. Об этом заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, пишет сайт NTV.

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"Никого не должна беспокоить наша продажа дронов Украине. Это торговля", – подчеркнул турецкий министр.

СПРАВКА. В апреле 2021 года глава МИД РФ . В апреле 2021 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил , когда его попросили прокомментировать продажу БПЛА для ВСУ, что "мы всем ответственным странам <...> настоятельно рекомендуем проанализировать <...> вечные воинствующие заявления киевского режима и предостерегаем их от того, чтобы они подпитывали эти милитаристские настроения". Он добавил, что "поощрять агрессивные украинские инициативы по Крыму" для Кремля "равносильно посягательству на территориальную целостность России".

По его словам, соглашение о беспилотниках для Украины "было заключено много лет назад". "Россия же продает ракеты в Сирию или другие страны. Мы ни на минуту не ставили этого под сомнение, когда это произошло", – подчеркнул Чавушоглу.

Также он ответил на слова Лаврова о захваченном Россией полуострове Украины: "Наша позиция по Крыму известна. И мы говорим об этом россиянам".

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Отвечая на вопрос о том, как страна НАТО будет работать с закупленными российскими комплексами ПВО С-400, глава МИД Турции отметил, что они "будут на 100% под нашим контролем".

"Мы направили много технических специалистов на обучение. Российских военных экспертов не будет в Турции", – заверил он.

Боевой флот Украины в 2021 году получит улучшенные ударные дроны Bayraktar ТВ2, заявили в командовании ВМС.

ГП "Антонов" создает ударный беспилотник Горлиця-2 – его называют "украинским Bayraktar".

Евгений Пилипенко

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