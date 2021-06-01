Bayraktar TB-2 | Лавров недоволен продажей дронов Украине. В Турции ему ответили: Вы продаете ракеты Сирии
Турция как не признавала российскую оккупацию Крыма, так и продолжает это делать, а ее продажа ударно-разведывательных комплексов Bayraktar TB-2 для Вооруженных Сил Украины – это двусторонние торговые отношения Турции и Украины. Об этом заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, пишет сайт NTV.
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"Никого не должна беспокоить наша продажа дронов Украине. Это торговля", – подчеркнул турецкий министр.
По его словам, соглашение о беспилотниках для Украины "было заключено много лет назад". "Россия же продает ракеты в Сирию или другие страны. Мы ни на минуту не ставили этого под сомнение, когда это произошло", – подчеркнул Чавушоглу.
Также он ответил на слова Лаврова о захваченном Россией полуострове Украины: "Наша позиция по Крыму известна. И мы говорим об этом россиянам".
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Отвечая на вопрос о том, как страна НАТО будет работать с закупленными российскими комплексами ПВО С-400, глава МИД Турции отметил, что они "будут на 100% под нашим контролем".
"Мы направили много технических специалистов на обучение. Российских военных экспертов не будет в Турции", – заверил он.
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