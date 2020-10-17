НАТО предостерег Турцию от использования российских систем С-400

Система С-400 может представлять угрозу для воздушных судов союзников и негативно повлиять на отношения между партнерами по альянсу, заявили в НАТО

В руководстве Североатлантического альянса выразили обеспокоенность по поводу проведенных Турцией пусков российской зенитно-ракетной системы С-400. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на представительницу НАТО.

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"Эта система может представлять угрозу для воздушных судов союзников и негативно повлиять на отношения между партнерами по альянсу", – заявила она.

Как подчеркнули в НАТО, важно, чтобы Турция как член Альянса вместе с другими союзниками продолжала поиск альтернативных путей.

"Решение является национальной прерогативой Анкары, – отметила представительница НАТО, – но C-400 не может быть интегрирована в противовоздушную и противоракетную систему НАТО".

О первых испытаниях турецкими военными С-400 в районе города Синоп на севере страны стало известно 16 октября.

Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 стоимостью в $2,5 млрд Россия и Турция подписали в 2017 году. Зенитно-ракетные системы были переданы Анкаре в полном объеме в 2019 году. Это соглашение осложнило отношения Турции и США.

В ответ на действия Анкары Вашингтон исключил Турцию из числа партнеров программы производства новейшего истребителя F-35, а также отозвал предложение о поставках ракетных комплексов Patriot.

Наталия Медведева

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