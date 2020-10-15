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Турция испытает российские С-400: это может усилить напряжение с США – Reuters

15.10.2020, 17:32
Турция испытает российские С-400: это может усилить напряжение с США – Reuters - Фото
Российский зенитно-ракетный комплекс С-400 (фото: ЕРА)

На прошлой неделе СМИ сообщали, что Турция передислоцировала российские ракетные комплексы в город Самсун у берега Черного моря

Турция ограничила воздушное пространство в акватории Черного моря, куда ранее были дислоцированы российские системы противоракетной обороны С-400 – это свидетельствует о том, что страна собирается провести испытания вооружения. Об этом сообщает Reuters

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Агентство отмечает, что Анкара ранее уже испытывала радары системы С-400, однако стрельба из ЗРПК будет производится впервые.

Турция выпустила уведомления о том, что ограничивает зону полетов вблизи прибрежного города Синоп, а также о том, что собирается провести тренировки по стрельбе в указанной зоне. 

Станислав Стороженко
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